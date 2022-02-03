Франк: "Эриксен — потенциально величайшее приобретение "Брентфорда"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что полузащитник Кристиан Эриксен может стать величайшим приобретением в истории клуба.

В заключительный день зимнего трансферного окна Эриксен присоединился к команде своего соотечественника Франка в качестве свободного агента.



Кристиан не играет в футбол с трагедии на Евро-2020 в июне, когда он перенес остановку сердца, однако Франк уверен, что 29-летний датчанин сможет подтвердить свой класс, когда наберет форму.



"Это потенциально величайшее приобретение, что когда-либо совершал этот клуб. Когда Кристиан выйдет на поле, это будет невероятный день".



"Он был одним из лучших полузащитников в Премьер-Лиге, и все вы годами наблюдали его игру. Случившееся в июне было безумием и потрясло всех нас. Так что это будет важный день, когда мы снова увидим его на поле".



"Прямо сейчас для меня более-менее невозможно сказать, когда он будет доступен. Я буду знать лучше в понедельник, когда увижусь с ним, поработаю с ним и поговорю с тренером по физической подготовке".



"Надеюсь, это займет несколько недель, но я не знаю точно", — цитирует Франка Evening Standard.



Добавим, сам Франк пропускает субботний матч Кубка Англии против "Эвертона" после того, как у него выявили коронавирус.