Лэмпард "не испытывает иллюзий" по поводу сложности работы в "Эвертоне"
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что не испытывает иллюзий по поводу сложности задачи, стоящей перед ним на новом месте работы.
На текущей неделе Лэмпард приступил к работе с командой, которая занимает 16-ю позицию в Премьер-Лиге и выиграла лишь один матч из 14 последних в чемпионате.
Фрэнк отлично понимает, что ему будет сложно, однако он считает, что игроки "Эвертона" способны выступать лучше.
"Если говорить о чисто футбольной стороне, то мы знаем, что наше положение оставляет желать лучшего. Однако я очень верю в собранных здесь игроков".
"Я внимательно смотрел матчи, находясь снаружи клуба, поэтому я не испытываю иллюзий, однако я верю, что мы способны быстро прибавить".
"Это начинается с работы на тренировочной базе и с установки, которую получает коллектив. Я понимаю, что наша краткосрочная цель — улучшить свое положение в лиге".
"Предстоит проделать большую работу, но я очень горд, что мне доверили возглавить эту миссию", — цитирует Лэмпарда The Indpendent.
03.02.2022 21:00
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Очень верю в Лэмпарда, уверен, что он будет успешен в качестве тренера и однажды возглавит Манчестер Сити!
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