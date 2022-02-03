Лэмпард "не испытывает иллюзий" по поводу сложности работы в "Эвертоне"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что не испытывает иллюзий по поводу сложности задачи, стоящей перед ним на новом месте работы.

На текущей неделе Лэмпард приступил к работе с командой, которая занимает 16-ю позицию в Премьер-Лиге и выиграла лишь один матч из 14 последних в чемпионате.



Фрэнк отлично понимает, что ему будет сложно, однако он считает, что игроки "Эвертона" способны выступать лучше.



"Если говорить о чисто футбольной стороне, то мы знаем, что наше положение оставляет желать лучшего. Однако я очень верю в собранных здесь игроков".



"Я внимательно смотрел матчи, находясь снаружи клуба, поэтому я не испытываю иллюзий, однако я верю, что мы способны быстро прибавить".



"Это начинается с работы на тренировочной базе и с установки, которую получает коллектив. Я понимаю, что наша краткосрочная цель — улучшить свое положение в лиге".



"Предстоит проделать большую работу, но я очень горд, что мне доверили возглавить эту миссию", — цитирует Лэмпарда The Indpendent.