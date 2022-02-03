Погба готов сыграть свой первый матч при Рангнике

Полузащитник Поль Погба готов сыграть за "Манчестер Юнайтед" впервые с начала ноября.

Напомним, Погба пропустил три последних месяца из-за травмы бедра, полученной на тренировке сборной Франции.



Наставнику "красных дьяволов" Ральфу Рангнику еще не довелось опробовать 28-летнего француза в деле, однако в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Мидлсбро" в пятницу у него будет такая возможность.



"Да, Поль в заявке. Он даже может выйти в стартовом составе", — приводит слова Рангника BBC.