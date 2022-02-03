Погба готов сыграть свой первый матч при Рангнике

Поль Погба Полузащитник Поль Погба готов сыграть за "Манчестер Юнайтед" впервые с начала ноября.

Напомним, Погба пропустил три последних месяца из-за травмы бедра, полученной на тренировке сборной Франции.

Наставнику "красных дьяволов" Ральфу Рангнику еще не довелось опробовать 28-летнего француза в деле, однако в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Мидлсбро" в пятницу у него будет такая возможность.

"Да, Поль в заявке. Он даже может выйти в стартовом составе", — приводит слова Рангника BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2022 20:00

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  1. mancunia-planet 03.02.2022 20:19 # mancunia-planet
    Да ну нахуй, пусть сломает себе палец и ещё бы на месяц его не видеть!

    (ответить)

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