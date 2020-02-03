Рангник объяснил, почему "Юнайтед" не отпустил Лингарда

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил, почему его клуб заблокировал уход вингера Джесси Лингарда в заключительный день зимнего трансферного окна.

Лингард до последнего надеялся покинуть "Юнайтед" и даже заручился благословением Рангника, однако "красные дьяволы" не отпустили своего воспитанника.



По словам Рангника, так получилось из-за того, что никто из клубов не договорился с "Юнайтед", вдобавок на это решение повлиял арест Мейсона Гринвуда.



"Несколько недель назад Джесси не хотел уходить, но затем передумал. Около 10 дней назад я поговорил с ним и смог полностью понять, почему он хочет уйти. Ему нужна практика ради его будущего и из-за Чемпионата Мира".



"В то время я сказал ему, что позволю ему уйти, если он найдет себе клуб и договорится с нами".



"Но, конечно, из-за всех этих событий пары последних дней ситуация слегка изменилась. Кроме того, у нас не было договоренности с кем-либо из клубов".



"Нам с руководством нужно было принять окончательное решение, и мы решили сохранить Джесси до конца сезона".



"Сейчас он попросил меня и клуб пару дней выходных, чтобы проветрить свою голову. Он вернется в понедельник и снова будет постоянным членом первой команды", — цитирует Рангника Evening Standard.