Обамеянг обвинил Артету в своем уходе из "Арсенала"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что только главный тренер "Арсенал" Микель Артета виноват в его уходе из лондонского клуба.

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна Обамеянг разорвал свой контракт с "Арсеналом", после чего свободным агентом присоединился к "Барселоне".

Пьер-Эмерик очень рад оказаться на "Ноу Камп", хотя и признает, что к этому переходу его подтолкнул Артета.

"Думаю, он (Артета) единственный, с кем у меня были проблемы, и он принял свое решение".

"Я особо не могу об этом говорить, но он не бы доволен, вот и все. Такое случается. Он не был доволен, я же сохранял спокойствие, вот и все".

"Это были сложные месяцы, но я думаю, так бывает в футболе. Со своей стороны скажу, что я никогда не хотел сделать что-либо плохое, но теперь это в прошлом. Я хочу думать о настоящем".

"Я очень хотел перейти сюда, поэтому я прилетел утром — я хотел все оформить. Это затянулось до самого конца из-за сложностей со стороны "Арсенала", но в итоге я здесь".

"Я всегда мечтал поиграть в Ла Лиге. Это невероятная возможность для меня. Такой шанс возникает раз в жизни. Каждый знает, что "Барса" — один из лучших клубов в мире. Я очень счастлив", — цитирует Обамеянга Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Барселона, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. slava-man-utd 03.02.2022 19:25 # slava-man-utd
    Арснл это недоклуб который не уважают ни свои игроки, ни соперники. Позорная бездарность

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  2. tigerpool 03.02.2022 19:06 # tigerpool
    Ведь именно Артета выбил ему столь жирный контракт и дал капитанскую повязку.

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  3. gary47 03.02.2022 19:00 # gary47
    Красавчик. 7 лимонов единоразово в карман положил - теперь можно и на солнышке в Барселоне погреться)

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  4. easports 03.02.2022 18:48 # easports
    Микель создал дополнительное давление для себя, выжав таким образом, не в кондициях, но все таки хорошего страйкера. Когда Обама несчастлив, то играет плохо. Видимо это и случилось.

    Теперь Артете надо будет добывать победы без него. Еще один сезон без четверки, и начало следующего будет оочень определяющим для него.

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  5. selta 03.02.2022 18:38 # selta
    Из интервью обезянга следует: Артете теперь по нраву малолетние парнишки, а поношеную трансуху из габона он скинул на мороз!

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  6. wwwxxx 03.02.2022 18:11 # wwwxxx
    нассал на гелевого пидараса

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  7. bes-ter 03.02.2022 18:04 # bes-ter
    Дисциплину тоже Артета нарушал? Или шоколадка обиделась и бастовала?

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