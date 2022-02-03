Обамеянг обвинил Артету в своем уходе из "Арсенала"
Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что только главный тренер "Арсенал" Микель Артета виноват в его уходе из лондонского клуба.
Перед самым закрытием зимнего трансферного окна Обамеянг разорвал свой контракт с "Арсеналом", после чего свободным агентом присоединился к "Барселоне".
Пьер-Эмерик очень рад оказаться на "Ноу Камп", хотя и признает, что к этому переходу его подтолкнул Артета.
"Думаю, он (Артета) единственный, с кем у меня были проблемы, и он принял свое решение".
"Я особо не могу об этом говорить, но он не бы доволен, вот и все. Такое случается. Он не был доволен, я же сохранял спокойствие, вот и все".
"Это были сложные месяцы, но я думаю, так бывает в футболе. Со своей стороны скажу, что я никогда не хотел сделать что-либо плохое, но теперь это в прошлом. Я хочу думать о настоящем".
"Я очень хотел перейти сюда, поэтому я прилетел утром — я хотел все оформить. Это затянулось до самого конца из-за сложностей со стороны "Арсенала", но в итоге я здесь".
"Я всегда мечтал поиграть в Ла Лиге. Это невероятная возможность для меня. Такой шанс возникает раз в жизни. Каждый знает, что "Барса" — один из лучших клубов в мире. Я очень счастлив", — цитирует Обамеянга Daily Mail.
03.02.2022 18:00
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Последние комментарии:
Арснл это недоклуб который не уважают ни свои игроки, ни соперники. Позорная бездарность
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Ведь именно Артета выбил ему столь жирный контракт и дал капитанскую повязку.
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Красавчик. 7 лимонов единоразово в карман положил - теперь можно и на солнышке в Барселоне погреться)
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Микель создал дополнительное давление для себя, выжав таким образом, не в кондициях, но все таки хорошего страйкера. Когда Обама несчастлив, то играет плохо. Видимо это и случилось.
Теперь Артете надо будет добывать победы без него. Еще один сезон без четверки, и начало следующего будет оочень определяющим для него.
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Из интервью обезянга следует: Артете теперь по нраву малолетние парнишки, а поношеную трансуху из габона он скинул на мороз!
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нассал на гелевого пидараса
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Дисциплину тоже Артета нарушал? Или шоколадка обиделась и бастовала?
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