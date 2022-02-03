Обамеянг обвинил Артету в своем уходе из "Арсенала"

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что только главный тренер "Арсенал" Микель Артета виноват в его уходе из лондонского клуба.

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна Обамеянг разорвал свой контракт с "Арсеналом", после чего свободным агентом присоединился к "Барселоне".



Пьер-Эмерик очень рад оказаться на "Ноу Камп", хотя и признает, что к этому переходу его подтолкнул Артета.



"Думаю, он (Артета) единственный, с кем у меня были проблемы, и он принял свое решение".



"Я особо не могу об этом говорить, но он не бы доволен, вот и все. Такое случается. Он не был доволен, я же сохранял спокойствие, вот и все".



"Это были сложные месяцы, но я думаю, так бывает в футболе. Со своей стороны скажу, что я никогда не хотел сделать что-либо плохое, но теперь это в прошлом. Я хочу думать о настоящем".



"Я очень хотел перейти сюда, поэтому я прилетел утром — я хотел все оформить. Это затянулось до самого конца из-за сложностей со стороны "Арсенала", но в итоге я здесь".



"Я всегда мечтал поиграть в Ла Лиге. Это невероятная возможность для меня. Такой шанс возникает раз в жизни. Каждый знает, что "Барса" — один из лучших клубов в мире. Я очень счастлив", — цитирует Обамеянга Daily Mail.