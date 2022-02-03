Эшли Коул получил работу в "Эвертоне"
"Эвертон" официально подтвердил назначение Эшли Коула на должность тренера первой команды.
Таким образом, 41-летний Коул пополнил штаб нового главного тренера "ирисок" Фрэнка Лэмпарда, помощниками которого ранее были названы Джо Эдвардс, Данкан Фергюсон, Пол Клемент, Крис Джонс и Алан Келли.
Лэмпард и Коул бок о бок выступали за "Челси" на протяжении восьми сезонов. Затем Эшли поиграл у Фрэнка в "Дерби", где и сделал свои первые шаг на тренерском поприще.
В октябре 2019, следуя за Лэмпардом, Коул заступил на должность тренера академии "Челси", где и трудился до настоящего момента.
Переходя в "Эвертон", Эшли сохранит за собой пост ассистента в молодежной сборной Англии (U-21).
"Я рад, что Эшли вступил в мой тренерский штаб. Каждый знает о его великолепной игровой карьере и его достижениях в футболе".
"Сейчас он стал уважаемым тренером, который известен по своей работе с молодежной сборной Англии. Он полон энтузиазма, игрового опыта, и он очень молодой тренер, который усилит наш тренерский штаб", — сообщил Лэмпард.
03.02.2022 17:00
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Двух британских алкашей пристроили. Фотка огонь.
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Эвертон - команда звезда зимнего ТО
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норм , теперь Джеррард будет ссать сразу на двух бритов
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"ИМПЕРАТОР" официально подтвердил назначение Эшли Коула на должность тренера первой команды.
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Удачи им. Теперь придется притопить за первую команду ливерпуля
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