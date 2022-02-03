Эшли Коул получил работу в "Эвертоне"

Фрэнк Лэмпард и Эшли Коул "Эвертон" официально подтвердил назначение Эшли Коула на должность тренера первой команды.

Таким образом, 41-летний Коул пополнил штаб нового главного тренера "ирисок" Фрэнка Лэмпарда, помощниками которого ранее были названы Джо Эдвардс, Данкан Фергюсон, Пол Клемент, Крис Джонс и Алан Келли.

Лэмпард и Коул бок о бок выступали за "Челси" на протяжении восьми сезонов. Затем Эшли поиграл у Фрэнка в "Дерби", где и сделал свои первые шаг на тренерском поприще.

В октябре 2019, следуя за Лэмпардом, Коул заступил на должность тренера академии "Челси", где и трудился до настоящего момента.

Переходя в "Эвертон", Эшли сохранит за собой пост ассистента в молодежной сборной Англии (U-21).

"Я рад, что Эшли вступил в мой тренерский штаб. Каждый знает о его великолепной игровой карьере и его достижениях в футболе".

"Сейчас он стал уважаемым тренером, который известен по своей работе с молодежной сборной Англии. Он полон энтузиазма, игрового опыта, и он очень молодой тренер, который усилит наш тренерский штаб", — сообщил Лэмпард.


Метки Коул, Лэмпард, тренеры, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 502

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  1. dexter 03.02.2022 18:00 # dexter
    Двух британских алкашей пристроили. Фотка огонь.

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  2. winnerd 03.02.2022 17:50 # winnerd
    Эвертон - команда звезда зимнего ТО

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  3. yxaxaxaxaxa 03.02.2022 17:09 # yxaxaxaxaxa
    норм , теперь Джеррард будет ссать сразу на двух бритов

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  4. chelsiukpro 03.02.2022 17:08 # chelsiukpro
    "ИМПЕРАТОР" официально подтвердил назначение Эшли Коула на должность тренера первой команды.

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  5. thegodfather 03.02.2022 17:07 # thegodfather
    Удачи им. Теперь придется притопить за первую команду ливерпуля

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