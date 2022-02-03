"Реал", "Милан" и "Интер" хотят Салиба

"Реал", "Милан" и "Интер" заинтересованы в приобретении защитника "Арсенала" Вильяма Салиба грядущим летом.

"Арсенал" приобрел Салиба еще в июле 2019, но Вильям пока даже не дебютировал за "канониров", а этот сезон проводит в "Марселе" на правах аренды.



Нужно сказать, что Салиба очень уверенно смотрится в "Марселе", сыграв по 90 минут в 21 из 22 матчей команды в Лиге 1.



Своей игрой Вильям привлек внимание серьезных европейских клубов, а "Реал", как сообщает Calciomercato, уже обратился к "Арсеналу" насчет 20-летнего француза.



Утверждается, что "Арсенал" оценивает Салиба, которого также хотят два гранда Серии А, в 25 миллионов фунтов.