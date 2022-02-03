Стив Брюс ведет переговоры с "Вест Бромвичем"

Бывший главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс ведет переговоры о своем назначении в Вест Бромвиче".

В минувшую среду "Вест Бромвич" попрощался с Валерьеном Исмаэлем, который выиграл лишь один из семи последних матчей в Чемпионшипе.



"Дрозды" опустились уже на шестое место в таблице, поэтому руководство клуба с "Хоторнс" решило действовать без промедления.



Как сообщает BBC, место Исмаэля может занять 61-летний Брюс, который был уволен новыми владельцами "Ньюкасла" в октябре.



Стив обладает богатым опытом работы в Чемпионшипе, откуда он выводил наверх "Бирмингем" и "Халл".