Стив Брюс ведет переговоры с "Вест Бромвичем"

Стив Брюс Бывший главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс ведет переговоры о своем назначении в Вест Бромвиче".

В минувшую среду "Вест Бромвич" попрощался с Валерьеном Исмаэлем, который выиграл лишь один из семи последних матчей в Чемпионшипе.

"Дрозды" опустились уже на шестое место в таблице, поэтому руководство клуба с "Хоторнс" решило действовать без промедления.

Как сообщает BBC, место Исмаэля может занять 61-летний Брюс, который был уволен новыми владельцами "Ньюкасла" в октябре.

Стив обладает богатым опытом работы в Чемпионшипе, откуда он выводил наверх "Бирмингем" и "Халл".


Метки Брюс, Вест Бромвич, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2022 15:00

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  1. liverpool888 03.02.2022 15:14 # liverpool888
    в моей памяти ВБА сформировался как клуб с костяком из опытных возрастных игроков, опыта которых хватало для повышения в АПЛ, но не хватало физических кондиций для достойного выступления среди элиты.
    в принципе, тоже самое можно сказать о Стиве Брюсе. его пик ушёл когда-то давно с симпатичным Уиганом и компанией из Брамбла, Родаллеги, Паласиоса, Валенсии и остальных. в целом, ВБА не отличался блестящими трансферными решениями или же крупными провальными трансферами. клуб, который ведёт тихую жизнь и плывёт по течению. к сожалению, это и привело его окончательное погружение в Чемпионшип.

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