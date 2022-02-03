Стив Брюс ведет переговоры с "Вест Бромвичем"
Бывший главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс ведет переговоры о своем назначении в Вест Бромвиче".
В минувшую среду "Вест Бромвич" попрощался с Валерьеном Исмаэлем, который выиграл лишь один из семи последних матчей в Чемпионшипе.
"Дрозды" опустились уже на шестое место в таблице, поэтому руководство клуба с "Хоторнс" решило действовать без промедления.
Как сообщает BBC, место Исмаэля может занять 61-летний Брюс, который был уволен новыми владельцами "Ньюкасла" в октябре.
Стив обладает богатым опытом работы в Чемпионшипе, откуда он выводил наверх "Бирмингем" и "Халл".
03.02.2022 15:00
Просмотров: 301
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в моей памяти ВБА сформировался как клуб с костяком из опытных возрастных игроков, опыта которых хватало для повышения в АПЛ, но не хватало физических кондиций для достойного выступления среди элиты.
в принципе, тоже самое можно сказать о Стиве Брюсе. его пик ушёл когда-то давно с симпатичным Уиганом и компанией из Брамбла, Родаллеги, Паласиоса, Валенсии и остальных. в целом, ВБА не отличался блестящими трансферными решениями или же крупными провальными трансферами. клуб, который ведёт тихую жизнь и плывёт по течению. к сожалению, это и привело его окончательное погружение в Чемпионшип.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий