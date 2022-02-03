Смит: "Отсутствие покупок в январе — большой бонус для "Арсенала"

Бывший нападающий "Арсенала" Алан Смит заступился за "канониров", которые не совершили ни одного приобретения в зимнее трансферное окно.

В январе "Арсенал" попрощался с Пьер-Эмериком Обамеянгом, Эйнсли Мэйтланд-Найлсом, Фоларином Балоганом, Сеадом Колашинацем, Пабло Мари и Калумом Чемберсом.



В то же время главный тренер "канониров" Микель Артета не получил ни одного новичка, однако Смит думает, что это поможет его бывшему клубу летом.



"Уверен, в идеале "Арсенал" предпочел бы кого-нибудь пригласить. Однако в последнее время они очень часто обжигали свои пальцы на том, что приглашали игроков, которые не соответствуют требуемым стандартам".



"Нет ничего сложного в том, чтобы нагружать свою зарплатную ведомость игроками, которые толком не улучшают команду, и я думаю, "Арсенал" осознает это".



"Они хорошо потрудились прошлым летом, подписав Такехиро Томиясу, Бена Уайта, Аарона Рамсдейла и других, и они хотят продолжать совершать умные действия на трансферном рынке".



"Так сложилось, что теперь главный тренер ограничен выборе нападающих, однако он избавился от ряда резервистов, а уход Обамеянга позволил значительно разгрузить зарплатную ведомость".



"Это большой бонус в преддверии летнего трансферного окна", — сообщил Смит Sky Sports.