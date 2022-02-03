Алли: "Мы с "Эвертоном" идеально подходим друг другу"

Деле Алли Полузащитник Деле Алли считает, что он и "Эвертон" идеально подходят друг другу.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" бесплатно отпустил Алли в "Эвертон", хотя в будущем за счет бонусов стоимость Деле может вырасти до 40 миллионов фунтов.

25-летний англичанин надеется, что сможет перезагрузить свою карьеру с помощью этого перехода, и уже смог почувствовать себя желанным у "ирисок".

"Мы идеально подходим друг другу, и мне не терпится начать".

"Поговорив с владельцем, главным тренером и некоторыми игроками, я убедился, что все мы движемся в одно направлении и устремлены вперед. Я тоже такой человек".

"Мне никогда не бывает достаточно. Ты хочешь достичь как можно большего, забить как можно больше голов и одержать как можно больше побед".

"Владелец и президент были первыми людьми, с которыми я поговорил. Я почувствовал себя очень комфортно и уверенно, почувствовал себя желанным".

"Когда ты игрок, важнее всего чувствовать себя желанным. Особенно будучи атакующим и созидательным игроком, ты хочешь знать, что можешь выражать себя и вызывать у зрителей восторг, с мячом и без мяча".

"Это то, чего я хочу и какого рода игроком являюсь. Я очень амбициозный и страстный игрок, поэтому ощущение, которое тебе дают владелец и главный тренер, подстегивает тебя, чтобы стараться не только ради них, но и ради всего клуба", — цитирует Алли Daily Mail.

Фрэнк Лэмпард и Деле Алли


Метки Алли, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. pavlix76 03.02.2022 14:30 # pavlix76
    До этого Эвертон не был командой с противными игроками, теперь один появился.

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  2. tursa 03.02.2022 13:31 # tursa
    Они продали за 0 плюс бонусы до 40 лямов? Или полностью свободный агент?

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  3. felix-the-cat 03.02.2022 13:19 # felix-the-cat
    Да, два неудачника

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  4. zigimarley 03.02.2022 13:05 # zigimarley
    Кто бы мне сказал, что Алли свободным агентом уйдёт, не поверил бы.

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