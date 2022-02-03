Мойес рассказал о трех рекордных предложениях "Вест Хэма" в январе

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что "молотобойцы" сделали три рекордных для своего клуба предложения по другим игрокам в зимнее трансферное окно.

Покупка нападающего была приоритетом для "Вест Хэма" на январь. С переходом в лондонский клуб связывали Дарвина Нуньеса из "Бенфики" и Дувана Сапату из "Аталанты".



Также ходили слухи, что "молотобойцы" хотят купить полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса. В конце концов Мойес остался без усиления, однако Дэвид может это объяснить.



"Слушайте, так получилось не от того, что мы не хотели или не старались. Я могу заверить болельщиков "Вест Хэма" в том, что мы были очень амбициозны, пытаясь заполучить игроков, которые могли бы нам помочь и сделали бы разницу".



"У нас все еще есть Джаррод Боуэн, и найти партнера для Мики Антонио лучше, чем Джаррод, очень сложно".



"Я лишь могу сказать, что наше руководство было великолепно. Мы, наверное, сделали три рекордных для этого клуба предложения в январское окно, но давайте начистоту: январь никогда не был отличным временем для покупок".



"В предыдущие зимние окна нам удавалось подписывать хороших игроков, но в этот январь с этим оказалось сложнее. Убежден, так получилось, потому что сейчас мы ориентируемся на игроков другого уровня, мы пытаемся привлечь лучших игроков из Европы", — цитирует Мойеса talkSPORT.