"Арсенал" готов потратить 180 млн. фунтов летом
"Арсенал" готов потратить до 180 миллионов фунтов на укрепление состава грядущим летом.
Напомним, в январе главный тренер "Арсенала" Микель Артета остался без усиления. Зато "канониры" расстались с шестью игроками — насовсем или на правах аренды.
Среди покинувших "Арсенал" в январе оказался и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, облегчивший зарплатную ведомость лондонского клуба сразу на 350 тысяч фунтов в неделю.
Все это создает благоприятные условия для приглашения новичков в следующее окно, и The Sun утверждает, что владелец "канониров" Стэн Кроенке планирует продемонстрировать свою поддержку Артете летом.
Артета, тем временем, уже составляет шорт-лист игроков для покупки. В список Микеля вошли нападающие Александер Исак из "Реал Сосьедад" и Доминик Калверт-Левин из "Эвертона", а также полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш.
03.02.2022 11:00
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Скамейки нет у клуба. Усилить игру просто некем. Если останемся в шестерке это уже будет успех.
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Лукаку и вернер
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