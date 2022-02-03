"Арсенал" готов потратить 180 млн. фунтов летом

"Арсенал" готов потратить до 180 миллионов фунтов на укрепление состава грядущим летом.

Напомним, в январе главный тренер "Арсенала" Микель Артета остался без усиления. Зато "канониры" расстались с шестью игроками — насовсем или на правах аренды.



Среди покинувших "Арсенал" в январе оказался и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, облегчивший зарплатную ведомость лондонского клуба сразу на 350 тысяч фунтов в неделю.



Все это создает благоприятные условия для приглашения новичков в следующее окно, и The Sun утверждает, что владелец "канониров" Стэн Кроенке планирует продемонстрировать свою поддержку Артете летом.



Артета, тем временем, уже составляет шорт-лист игроков для покупки. В список Микеля вошли нападающие Александер Исак из "Реал Сосьедад" и Доминик Калверт-Левин из "Эвертона", а также полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш.