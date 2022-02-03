"Арсенал" готов потратить 180 млн. фунтов летом

Микель Артета "Арсенал" готов потратить до 180 миллионов фунтов на укрепление состава грядущим летом.

Напомним, в январе главный тренер "Арсенала" Микель Артета остался без усиления. Зато "канониры" расстались с шестью игроками — насовсем или на правах аренды.

Среди покинувших "Арсенал" в январе оказался и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, облегчивший зарплатную ведомость лондонского клуба сразу на 350 тысяч фунтов в неделю.

Все это создает благоприятные условия для приглашения новичков в следующее окно, и The Sun утверждает, что владелец "канониров" Стэн Кроенке планирует продемонстрировать свою поддержку Артете летом.

Артета, тем временем, уже составляет шорт-лист игроков для покупки. В список Микеля вошли нападающие Александер Исак из "Реал Сосьедад" и Доминик Калверт-Левин из "Эвертона", а также полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш.


Метки Арсенал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 03.02.2022 11:05 # acceptodessa
    Скамейки нет у клуба. Усилить игру просто некем. Если останемся в шестерке это уже будет успех.

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  2. chr1s8rown 03.02.2022 11:04 # chr1s8rown
    Лукаку и вернер

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