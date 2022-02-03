"Ливерпуль" навязывал Филлипса "Ньюкаслу"

Натаниэль Филлипс "Ливерпуль" настойчиво предлагал "Ньюкаслу" приобрести своего защитника Натаниэля Филлипса в январе.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не делал секрета из того, что жаждущий играть регулярно Филлипс может покинуть "Энфилд" в зимнее трансферное окно.

Приоритетом для "красных" была продажа Натаниэля. Мерсисайдский клуб установил цену в 15 миллионов фунтов за 24-летнего англичанина, но в итоге лишь отправил его в аренду в "Борнмут".

Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" "неоднократно предлагал" "Ньюкаслу" приобрести Филлипса, однако наставник "сорок" Эдди Хау отверг эту возможность, предпочтя Натаниэлю Дэна Берна из "Брайтона".


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 03.02.2022 10:52 # frisby
    Просто у Хау до сих пор болит очко после покупки Джордана Айба за 15 млн в Борнмут ))) не знаю забил ли за них уголёк хоть 1 гол))

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  2. vals1702 03.02.2022 10:42 # vals1702
    вот и хорошо. Самим нужен будет в след. сезоне

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  3. tursa 03.02.2022 10:04 # tursa
    ну и дураки, филлипс топчик и боец, отдаст жизнь за команду

    https://vk.com/doc18521755_627117029?hash=60f77216ccf1096718

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