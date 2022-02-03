"Ливерпуль" навязывал Филлипса "Ньюкаслу"

"Ливерпуль" настойчиво предлагал "Ньюкаслу" приобрести своего защитника Натаниэля Филлипса в январе.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не делал секрета из того, что жаждущий играть регулярно Филлипс может покинуть "Энфилд" в зимнее трансферное окно.



Приоритетом для "красных" была продажа Натаниэля. Мерсисайдский клуб установил цену в 15 миллионов фунтов за 24-летнего англичанина, но в итоге лишь отправил его в аренду в "Борнмут".



Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" "неоднократно предлагал" "Ньюкаслу" приобрести Филлипса, однако наставник "сорок" Эдди Хау отверг эту возможность, предпочтя Натаниэлю Дэна Берна из "Брайтона".