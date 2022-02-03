"Ливерпуль" навязывал Филлипса "Ньюкаслу"
"Ливерпуль" настойчиво предлагал "Ньюкаслу" приобрести своего защитника Натаниэля Филлипса в январе.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не делал секрета из того, что жаждущий играть регулярно Филлипс может покинуть "Энфилд" в зимнее трансферное окно.
Приоритетом для "красных" была продажа Натаниэля. Мерсисайдский клуб установил цену в 15 миллионов фунтов за 24-летнего англичанина, но в итоге лишь отправил его в аренду в "Борнмут".
Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" "неоднократно предлагал" "Ньюкаслу" приобрести Филлипса, однако наставник "сорок" Эдди Хау отверг эту возможность, предпочтя Натаниэлю Дэна Берна из "Брайтона".
03.02.2022 10:00
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Последние комментарии:
Просто у Хау до сих пор болит очко после покупки Джордана Айба за 15 млн в Борнмут ))) не знаю забил ли за них уголёк хоть 1 гол))
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вот и хорошо. Самим нужен будет в след. сезоне
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ну и дураки, филлипс топчик и боец, отдаст жизнь за команду
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