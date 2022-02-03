В "Сити" уверены, что Силва заключит новый контракт

Бернарду Силва Боссы "Манчестер Сити" уверены в заключении нового контракта с полузащитником Бернарду Силвой.

Силва был настроен покинуть "Этихад" прошлым летом, что лично подтвердил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, однако Бернарду остался и сейчас проводит, возможно, лучший сезон в карьере.

Силва забил семь голов в этом сезоне Премьер-Лиги, и теперь "горожане" хотят продлить рассчитанный до 2025 года контракт 27-летнего португальца.

Как стало известно The Times, переговоры "Сити" с представителями Силвы проходят позитивно, и в клубе уверены, что вскоре Бернарду последует примеру своего соотечественника Жоау Канселу, который накануне заключил новый контракт до 2027 года.


Метки контракты, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2022 09:00

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  1. mancityman 03.02.2022 09:14 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  2. tursa 03.02.2022 09:13 # tursa
    португалов надо удерживать, если не считать кристинку и черных португезов, они очень трудолюбивы и готовы жизнь отдать за клуб который их ценит

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