В "Сити" уверены, что Силва заключит новый контракт

Боссы "Манчестер Сити" уверены в заключении нового контракта с полузащитником Бернарду Силвой.

Силва был настроен покинуть "Этихад" прошлым летом, что лично подтвердил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, однако Бернарду остался и сейчас проводит, возможно, лучший сезон в карьере.



Силва забил семь голов в этом сезоне Премьер-Лиги, и теперь "горожане" хотят продлить рассчитанный до 2025 года контракт 27-летнего португальца.



Как стало известно The Times, переговоры "Сити" с представителями Силвы проходят позитивно, и в клубе уверены, что вскоре Бернарду последует примеру своего соотечественника Жоау Канселу, который накануне заключил новый контракт до 2027 года.