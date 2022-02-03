"Рома" подтвердила, что "Челси" может выкупить Абрахэма обратно
Генеральный директор "Ромы" Тиагу Пинту подтвердил, что "Челси" принадлежит опция обратного выкупа нападающего Тэмми Абрахэма, но есть нюанс.
Болельщики "Челси" довольно болезненно восприняли решение своего клуба продать Абрахэма, воспитанника "синих", в "Рому" за 34 миллиона фунтов прошлым летом.
Усиливает это разочарование отличная игра Тэмми в Италии. 24-летний англичанин забил уже 17 голов за команду Жозе Моуриньо, включая четыре дубля.
По словам Пинту, "Челси" действительно может вернуть Абрахэма по заранее оговоренной цене — предположительно, в 68 млн. фунтов. Однако это не произойдет раньше следующего года.
"Это правда, такой пункт есть, но мы не переживаем. Опцией выкупа можно будет воспользоваться с 2023 года, однако я спокоен. Я счастлив, потому что он играет хорошо и может стать еще лучше", — цитирует Пинту talkSPORT.
03.02.2022 08:00
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