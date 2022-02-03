"Арсенал" заплатил 7 млн. фунтов Обамеянгу, чтобы тот ушел

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсеналу" пришлось заплатить почти 7 миллионов фунтов нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу, чтобы тот согласился расторгнуть свой контракт.

Накануне Обамеянг присоединился к "Барселоне" в качестве свободного агента, а перед этим Пьер-Эмерик "по обоюдному согласию сторон" расстался с "Арсеналом".

Став игроком "Барселоны", Обамеянг пошел на значительное понижение своей зарплаты относительно тех 350 тысяч фунтов в неделю, которые он получал в лондонском клубе.

Как утверждает The Times, 32-летний габонец не был готов ущемлять себя в финансах, поэтому "Арсенал" выплатил своему бывшему капитану почти 7 млн. фунтов в качестве компенсации.

Таким образом, Обамеянг практически ничего не потерял в деньгах от смены клуба, а "канониры" значительно облегчили свою зарплатную ведомость, даже с учетом прощального пособия Пьер-Эмерика.


Метки Арсенал, Барселона, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 03.02.2022 07:07 # chelsea88
    Не клуб а посмешище какое-то.

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  2. meshuggah 03.02.2022 07:06 # meshuggah
    бизнес кар

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  3. chr1s8rown 03.02.2022 07:04 # chr1s8rown
    What smoking in the emirates staduim

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