"Арсенал" заплатил 7 млн. фунтов Обамеянгу, чтобы тот ушел

"Арсеналу" пришлось заплатить почти 7 миллионов фунтов нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу, чтобы тот согласился расторгнуть свой контракт.

Накануне Обамеянг присоединился к "Барселоне" в качестве свободного агента, а перед этим Пьер-Эмерик "по обоюдному согласию сторон" расстался с "Арсеналом".



Став игроком "Барселоны", Обамеянг пошел на значительное понижение своей зарплаты относительно тех 350 тысяч фунтов в неделю, которые он получал в лондонском клубе.



Как утверждает The Times, 32-летний габонец не был готов ущемлять себя в финансах, поэтому "Арсенал" выплатил своему бывшему капитану почти 7 млн. фунтов в качестве компенсации.



Таким образом, Обамеянг практически ничего не потерял в деньгах от смены клуба, а "канониры" значительно облегчили свою зарплатную ведомость, даже с учетом прощального пособия Пьер-Эмерика.