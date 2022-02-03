Томас Тухель в "Челси": начало конца?

На прошлой неделе Томас Тухель отметил ровно один год с момента своего назначения главным тренером "Челси". Один год — солидный срок для такого клуба, который не привык церемониться со своими рулевыми. Как долго еще сможет провести на своем месте немец, и есть ли предпосылки к его увольнению?

Всего за год у руля "Челси" Томасу Тухелю удалось выиграть Лигу Чемпионов, а также вывести команду в финалы Кубка Англии и Кубка Лиги.



"Челси" также имеет шансы повторить свои прошлогодние достижения в этом сезоне и добиться лучшего за пять лет результата в чемпионате. Все эти успехи, правда, не гарантируют Тухелю работу в "Челси" на следующий год.



Финансовые возможности клуба и его требовательность к тренерам создали культуру, которая не прощает неудач вчерашним победителям. Имея сильных футболистов, реагирующих на каждую смену тренера, "Челси" выступает рывками, позволяющими клубу регулярно выигрывать кубковые турниры. Но отсутствие стабильности ограничивает их на длинной дистанции чемпионата.



Пять титулов за 19 лет богатства не выглядят плохим результатом, но три из них были выиграны еще до 2010 года. У Романа Абрамовича было 14 постоянных тренеров, но только трем из них удавалось становиться чемпионами. Три из пяти титулов выиграли команды Жозе Моуриньо, и португалец также единственный, кто смог взять титул дважды подряд. Второй период Моуриньо в клубе — один из всего четырех случаев, когда тренер отработал два полноценных сезона. А также уникальная для "Челси" история, когда во второй сезон работы с одним менеджером команда стала сильнее.



Начиная с 2012 года, "Челси" также три раза финишировал за пределами топ-4 и только дважды заканчивал выше третьего места.



Преимущества подхода "Челси" проявляются еврокубках, недостатки — в Премьер-Лиге. После того, как Тухель в течение нескольких месяцев сделал из команды чемпионов Европы и вышел на вторые лучшие показатели внутри страны, завоевание титула стало естественной целью его второго сезона. Но с ней пришлось прощаться уже в январе. Каким бы сильным тренером ни был Тухель, "Челси" конкурирует с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", где также работают тренеры из числа лучших, а также есть структура, поддерживающая их на протяжении многих лет. "Челси" же находится в постоянной спешке.



Тухель спешил с первых дней в Лондоне. Его дебютный матч против "Вулверхэмптона" состоялся буквально через день после прилета немца, определявшего состав команды на борту самолета. В очень плотном графике Томас сумел мгновенно организовать команду, перейдя на схему с тремя центральными защитниками. Его "Челси" стал командой, которую почти невозможно сломить и которой хватает одного удара для достижения результата. Работая в ногу со временем, Тухель, тем не менее, вернулся к контратакующему футболу, определявшему "Челси" на протяжении многих лет.



Ему удалось в течение считанных недель разобраться с тем, что загнало в тупик менее опытного Фрэнка Лэмпарда. Обилие талантливых игроков, не определенных в своих ролях на поле, вдруг превратилось в команду, а постоянная ротация стала выглядеть не проклятием, а главным оружием. Было понятно, что Тухель станет давать больше времени тем, чьи отношения с Лэмпардом испортились, но преображение Антонио Рюдигера в центре защиты превзошло все ожидания. Опасения насчет Мейсона Маунта и других воспитанников клуба не оправдались. После неудач в ПСЖ Тухель осознал, что ключ к успеху — в отношениях и вовлеченности каждого игрока в процесс.



Соперники к "Челси" не были готовы. Тухель выиграл только второй трофей Лиги Чемпионов в истории клуба, который еще год назад был унижен на первой стадии плей-офф "Баварией". Конечно, первая победа "Челси" случилась под руководством Роберто Ди Маттео, также пришедшего по ходу сезона, что не позволяло причислять Тухеля к числу лучших. Но его успех ощущался по-другому: здесь было мало везения, а потенциал команды настораживал конкурентов. Лучшее было еще впереди. Поражение в финале Кубка Англии от "Лестера" не значило ничего после победы в Порту, где Тухель в третий раз месяц взял верх над "Манчестер Сити" Гвардиолы.



Ромелу Лукаку должен был стать последним элементом в чемпионском комплекте. Но, несмотря на то, что "Челси" до конца ноября поддерживал необходимый уровень результатов, игра команды редко выглядела убедительной. Лукаку пропускал матчи из-за травм и, попросту говоря, не адаптировался. Глядя на игру "Челси", не было ощущение того, что подопечные Тухеля прибавляют. Это было неплохо, но не так хорошо, как должно было быть, вспоминая фантастическое преображение весной.



Изначально было понятно, что ротация перестанет устраивать игроков в тот день, когда результаты пойдут на спад. В середине сезона у "Челси" возник вопрос по поводу будущего Андреаса Кристенсена, Сесара Аспиликуэты и Антонио Рюдигера, которые не спешат подписывать новые контракты. Тухель, до того не нарушавший публичную гармонию, открыто заговорил о том, что Кристенсен получает меньше времени из-за нежелания подписывать новый контракт. Затем случилось резонансное интервью Ромелу Лукаку. Несмотря на то, что Тухель, снова имея поддержку клуба, спокойно вышел из ситуации, игра бельгийца лучше не стала — равно как и результаты команды.



Интенсивность графика и ожиданий взяли верх над тренером. Конец декабря и начало января запомнились постоянными жалобами Тухеля на Премьер-Лигу, которая не переносила матчи "Челси", в отличие от игр конкурентов.



Культура "Челси" была сформирована владельцем клуба, не прощающим неудач тренерам. Изменить ее будет сложно, потому что принципы распространяются внутри структуры. Многие из тренеров "Челси" были обречены из-за той власти, которую имеют футболисты. Как только недовольных становится достаточно много, тренер лишь держится за работу, а его прежние достижения больше не имеют значения. Моуриньо, Конте и другие усугубляли ситуацию своей бескомпромиссной позицией по отношению к руководству и тем же игрокам. Да, Тухель занял более мирную позицию, стараясь избегать отвлекающих конфликтов. Но вряд ли это сделает большую разницу, когда часть игроков утратит концентрацию, которую удерживал тренерский талант Тухеля в первые месяцы.



Первый год немца на "Стэмфорд Бридж" — самый впечатляющий в клубе со времен дебюта Моуриньо. В отличие от Жозе, он также сумел выиграть для "Челси" Лигу Чемпионов, но повторить глобально достижения португальца не получится. Клубная культура лондонцев не даст Тухелю того времени, которое есть у Гвардиолы и Клоппа, и в этой спешке его опора — кубковые турниры. Впереди у "Челси" финал Кубка Лиги, а главное — плей-офф Лиги Чемпионов, где нынешний сезон по-прежнему можно сделать успешным. Но обратный отсчет уже начался. И это даже не вина Тухеля, который в "Челси" при любом исходе закрепил статус одного из лучших тренеров Европы.



Иван Громиков специально для FAPL.ru