"Челси" хочет подписать Дембеле летом
"Челси" заинтересован в приглашении вингера "Барселоны" Усмана Дембеле грядущим летом.
Sky Sports может подтвердить, что "Челси" сделал запрос насчет Дембеле в заключительный день зимнего трансферного окна, однако у сторон оставалось слишком мало времени, чтобы договориться до дедлайна.
"Мы представили ему два хороших предложения на эти оставшиеся шесть месяцев. Он не захотел соглашаться, и особенно нас удивило, что он не согласился на последнее, от английской команды", — сетовал затем президент "Барселоны" Жоан Лапорта.
Тем не менее, "синие" сохраняют интерес к Усману и теперь хотят подписать его свободным агентом — договариваться с "Барселоной" уже не придется.
24-летний француз уже волен вести переговоры с зарубежными клубами и даже может с кем-нибудь из них заключить предварительный контракт.
Естественно, находясь в статусе свободного агента, Дембеле не будет испытывать недостатка в предложения, однако персона главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, с которым Усману довелось поработать в дортмундской "Боруссии", делает "синих" одним из фаворитов в борьбе за игрока.
03.02.2022 00:05
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Последние комментарии:
продавать пулишича за 40 и брать дембеле бесплатно, по сути он не хуже а может и лучше будет, ничего не теряем, если что его можно перепродать за те же 40-50 лямов, кароче бабки из нуля, Марина лучшая
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За бесплатно можно посмотреть. Вдруг выстрелит.
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Очередной топ трансфер от Марии отсосовской)) ору
Как лохов кто ток не развозит этих обсосов
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Ахах
Нет.
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