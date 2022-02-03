"Челси" хочет подписать Дембеле летом

Усман Дембеле "Челси" заинтересован в приглашении вингера "Барселоны" Усмана Дембеле грядущим летом.

Sky Sports может подтвердить, что "Челси" сделал запрос насчет Дембеле в заключительный день зимнего трансферного окна, однако у сторон оставалось слишком мало времени, чтобы договориться до дедлайна.

"Мы представили ему два хороших предложения на эти оставшиеся шесть месяцев. Он не захотел соглашаться, и особенно нас удивило, что он не согласился на последнее, от английской команды", — сетовал затем президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

Тем не менее, "синие" сохраняют интерес к Усману и теперь хотят подписать его свободным агентом — договариваться с "Барселоной" уже не придется.

24-летний француз уже волен вести переговоры с зарубежными клубами и даже может с кем-нибудь из них заключить предварительный контракт.

Естественно, находясь в статусе свободного агента, Дембеле не будет испытывать недостатка в предложения, однако персона главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, с которым Усману довелось поработать в дортмундской "Боруссии", делает "синих" одним из фаворитов в борьбе за игрока.


Метки Барселона, Дембеле, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2022 00:05

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  1. bezviz 03.02.2022 00:31 # bezviz
    продавать пулишича за 40 и брать дембеле бесплатно, по сути он не хуже а может и лучше будет, ничего не теряем, если что его можно перепродать за те же 40-50 лямов, кароче бабки из нуля, Марина лучшая

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  2. danny949494 03.02.2022 00:30 # danny949494
    За бесплатно можно посмотреть. Вдруг выстрелит.

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  3. felix-the-cat 03.02.2022 00:18 # felix-the-cat
    Очередной топ трансфер от Марии отсосовской)) ору

    Как лохов кто ток не развозит этих обсосов

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  4. m-ballack 03.02.2022 00:10 # m-ballack
    Ахах

    Нет.

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