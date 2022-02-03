"Челси" хочет подписать Дембеле летом

"Челси" заинтересован в приглашении вингера "Барселоны" Усмана Дембеле грядущим летом.

Sky Sports может подтвердить, что "Челси" сделал запрос насчет Дембеле в заключительный день зимнего трансферного окна, однако у сторон оставалось слишком мало времени, чтобы договориться до дедлайна.



"Мы представили ему два хороших предложения на эти оставшиеся шесть месяцев. Он не захотел соглашаться, и особенно нас удивило, что он не согласился на последнее, от английской команды", — сетовал затем президент "Барселоны" Жоан Лапорта.



Тем не менее, "синие" сохраняют интерес к Усману и теперь хотят подписать его свободным агентом — договариваться с "Барселоной" уже не придется.



24-летний француз уже волен вести переговоры с зарубежными клубами и даже может с кем-нибудь из них заключить предварительный контракт.



Естественно, находясь в статусе свободного агента, Дембеле не будет испытывать недостатка в предложения, однако персона главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, с которым Усману довелось поработать в дортмундской "Боруссии", делает "синих" одним из фаворитов в борьбе за игрока.