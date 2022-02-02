"Юнайтед" уверен, что сможет переманить Почеттино
"Манчестер Юнайтед" уверен в своих шансах переманить главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино грядущим летом.
Почеттино связывают с работой в "Юнайтед" несколько лет, но когда в январе должность главного тренера "красных дьяволов" освободилась ввиду увольнения Оле Гуннара Сульшера, переход Маурисио не был возможен.
В данный момент ПСЖ лидирует с 11-очковым отрывом в Лиге 1 и готовится к старту в плей-офф Лиги Чемпионов, однако Daily Mirror, ссылаясь на свои источники в Париже, утверждает, что французский гранд уже принял решение насчет будущего Почеттино.
ПСЖ планирует прекратить сотрудничество с Почеттино по окончании этого сезона, что открывает дверь к назначению аргентинского специалиста в "Юнайтед".
Также "дьяволы" рассматривают кандидатуру Эрика Тен Хага из "Аякса", но опыт работы в Премьер-Лиге является большим преимущество Почеттино.
02.02.2022 23:00
Просмотров: 288
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да че его переманивать хахаха этого бича безтрофейного и так увольняют
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий