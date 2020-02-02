Рой Кин может вернуться в "Сандерленд"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин может вернуться на должность главного тренера "Сандерленда".

Ранее в своей карьере Кин провел два с лишним года на тренерском мостике "Сандерленда", в 2017 выиграв с "черными котами" Чемпионшип.



Последним местом работы Кина в качестве самостоятельного специалиста был "Ипсвич", откуда его уволили в январе 2011. Затем Рой трудился ассистентом в сборной Ирландии, "Астон Вилле" и "Ноттингем Форест".



Сейчас Кин является экспертом Sky Sports, однако Daily Mail утверждает, что "Сандерленд", ныне обитающий в Лиге Один, планирует пригласить 50-летнего ирландца на собеседование.



"Сандерленд" находится в поисках нового рулевого с воскресенья, когда Ли Джонсон был уволен со своего поста после поражения 6:0 от "Болтона".



Несмотря на шокирующее поражение в последнем матче, "Сандерленд" занимает третье место в своем дивизионе и сохраняет хорошие шансы повыситься в классе по итогам сезона.