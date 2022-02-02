Стив Хитчен покинул "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" объявил об уходе из клуба Стива Хитчена, отвечавшего в клубе за работу скаутов и комплектацию состава.

Хитчен трудился в "Тоттенхэме" с 2017 года, причем это был его второй период в клубе — первый продлился с 2005 по 2010 год.



С приходом в клуб Фабио Паратичи на должность спортивного директора прошлым летом Хитчен лишился многих из своих полномочий и был отодвинут на второй план.



Как сообщает The Guardian, во вторник 45-летний англичанин встретился с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви и попросил освободить его от контракта.



Отставка Хитчена была принята, однако специалист такого калибра едва ли надолго останется без работы. В приглашении Стива заинтересованы "Эвертон" и "Ньюкасл".



Добавим, именно Хитчен привел в "Тоттенхэм" полузащитников Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо, которые суммарно обошлись клубу в 115 миллионов фунтов и которые ушли в аренду в январе. Однако были у Стива и удачные трансферы — вроде Лукаса Моуры или Пьер-Эмиля Хейбьерга.