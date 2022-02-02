"Лион" подтвердил свой интерес к Лакасетту
Боссы "Лиона" подтвердили намерение своего клуба вернуть нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта.
На днях появились слухи, что "Лион", не сумев вернуть Лакасетта в январе, надеется подписать Александра свободным агентом в конце сезона.
Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс не стал этого отрицать, а директор Венсан Понсо и вовсе дал понять, что их клуб уже общается с 30-летним игроком сборной Франции.
"Мы сделаем все возможное, чтобы подписать Александра Лакасетта в июне", — сообщил Оляс.
"Мы видели, какую зрелость он обрел, и мы всегда поддерживали контакт с ним. Однако приглашать игроков — это всегда сложно", — приводит слова Понсо Evening Standard.
02.02.2022 20:00
Просмотров: 204
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: