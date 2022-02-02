"Лион" подтвердил свой интерес к Лакасетту

Боссы "Лиона" подтвердили намерение своего клуба вернуть нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта.

На днях появились слухи, что "Лион", не сумев вернуть Лакасетта в январе, надеется подписать Александра свободным агентом в конце сезона.



Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс не стал этого отрицать, а директор Венсан Понсо и вовсе дал понять, что их клуб уже общается с 30-летним игроком сборной Франции.



"Мы сделаем все возможное, чтобы подписать Александра Лакасетта в июне", — сообщил Оляс.



"Мы видели, какую зрелость он обрел, и мы всегда поддерживали контакт с ним. Однако приглашать игроков — это всегда сложно", — приводит слова Понсо Evening Standard.