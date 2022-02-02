Каннаваро рассказал о собеседованиях в "Эвертоне" и "Уотфорде"

Итальянский тренер Фабио Каннаваро подтвердил, что собеседовался в "Эвертоне" и "Уотфорде", которые недавно обзавелись новыми рулевыми.

До сих пор самостоятельный тренерский опыт Каннаваро был связан с Китаем и Саудовской Аравией, и 48-летний итальянец чувствует, что для него настало время попробовать себя в Европе.



Фабио уже пытался получить работу в Премьер-Лиге, но в "Эвертон" и "Уотфорд" его не взяли.



"Думаю, я готов. У поработал с лучшими клубами в Азии, но лучшие тренеры трудятся в Европе, и если я хочу стать одним из лучших, я должен соперничать с ними".



"Я встречался с владельцем "Эвертона", и он был честен со мной. Я объяснил ему свою философию, свою стратегию. Но я могу понять, когда у тебя есть шанс пригласить Лэмпарда, который, возможно, знает Премьер-Лигу лучше меня... Когда люди думают про меня, они, возможно, думают, что я не знаю лигу и у меня нет опыта в Европе, но это футбол. Я знаю, что происходит в клубах, в раздевалках. Я горжусь и ценю, что "Эвертон" и "Уотфорд" пригласили меня на собеседование".



"Уотфорд" разговаривал со мной до назначения Роя Ходжсона, но им требовался тренер быстро. Они сказали, что хотят произвести назначение в ближайшие дни, а Ходжсон — тренер с опытом в Премьер-Лиге, он знает игроков. Однако для меня было честью поговорить с ними. Это важно, что я начал вести такие разговоры".



"Я знаю, что не могу совершить ошибку сейчас. Я должен выбрать правильный клуб — в Англии, Италии, Испании", — сообщил Каннаваро The Telegraph.