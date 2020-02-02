Бенжамена Менди обвинили еще в одной попытке изнасилования
Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был обвинен еще в одной попытке изнасилования.
Сегодня Менди явился в Королевский суд Честера на предварительное слушание, чтобы узнать, что теперь его обвиняют уже в семи случаях изнасилования и в двух случаях сексуального насилия в отношении шести различных женщин.
Таким образом, к настоящему моменту 27-летнему французу, который провел за решеткой четыре месяца и был освобожден под залог в начале января, предъявлены обвинения уже по девяти пунктам.
Как сообщает Sky Sports, судья Патрик Томпсон также постановил начать основной судебный процесс 25 июля. Это может продлиться до шести недель.
Добавим, Менди до сих пор не ответил на обвинения.
02.02.2022 18:00
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Всех выродки из манчестера.
Уже аксиома.
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Он что прям в тюряге охранниц насилует?
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Этот парень настолько голодный до голов, что половину Лондона чуть не изнасиловал, и подсчёт пока в столице идёт, боюсь представить что он весь манчестер опетушил
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Полицейская сволота снова беснуется и вешает висяки на Беню...гниды расистские
#БенджаменМендиНеНасиловал
#КорольНевиновен
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Да что не так с этим парнем?
У него было всё - место в основе, высокая зарплата, возможность играть и побеждать. Но он и на поле и вне поля периодически отличался очередной выходкой.
Это как в Казахстане говорят - можно вытащить человека из аула, но аул с человека не вытащишь.
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Гринвуду до него ещё далеко, но ни чего, ему ещё только 20 лет.
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Насчитали на пожизненное
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Прекратите уже считать
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