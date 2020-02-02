Бенжамена Менди обвинили еще в одной попытке изнасилования

Бенжамен Менди Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был обвинен еще в одной попытке изнасилования.

Сегодня Менди явился в Королевский суд Честера на предварительное слушание, чтобы узнать, что теперь его обвиняют уже в семи случаях изнасилования и в двух случаях сексуального насилия в отношении шести различных женщин.

Таким образом, к настоящему моменту 27-летнему французу, который провел за решеткой четыре месяца и был освобожден под залог в начале января, предъявлены обвинения уже по девяти пунктам.

Как сообщает Sky Sports, судья Патрик Томпсон также постановил начать основной судебный процесс 25 июля. Это может продлиться до шести недель.

Добавим, Менди до сих пор не ответил на обвинения.


Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 02.02.2022 18:49 # gerrard08
    Всех выродки из манчестера.
    Уже аксиома.

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  2. skydreams 02.02.2022 18:46 # skydreams
    Он что прям в тюряге охранниц насилует?

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  3. newiskander 02.02.2022 18:36 # newiskander
    Этот парень настолько голодный до голов, что половину Лондона чуть не изнасиловал, и подсчёт пока в столице идёт, боюсь представить что он весь манчестер опетушил

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  4. true-manc 02.02.2022 18:35 # true-manc
    Полицейская сволота снова беснуется и вешает висяки на Беню...гниды расистские

    #БенджаменМендиНеНасиловал
    #КорольНевиновен

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  5. liverpool888 02.02.2022 18:32 # liverpool888
    Да что не так с этим парнем?
    У него было всё - место в основе, высокая зарплата, возможность играть и побеждать. Но он и на поле и вне поля периодически отличался очередной выходкой.
    Это как в Казахстане говорят - можно вытащить человека из аула, но аул с человека не вытащишь.

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  6. suddenly 02.02.2022 18:26 # suddenly
    Гринвуду до него ещё далеко, но ни чего, ему ещё только 20 лет.

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  7. hunter022 02.02.2022 18:23 # hunter022
    Насчитали на пожизненное

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  8. division 02.02.2022 18:19 # division
    Прекратите уже считать

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