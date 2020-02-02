Бенжамена Менди обвинили еще в одной попытке изнасилования

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был обвинен еще в одной попытке изнасилования.

Сегодня Менди явился в Королевский суд Честера на предварительное слушание, чтобы узнать, что теперь его обвиняют уже в семи случаях изнасилования и в двух случаях сексуального насилия в отношении шести различных женщин.



Таким образом, к настоящему моменту 27-летнему французу, который провел за решеткой четыре месяца и был освобожден под залог в начале января, предъявлены обвинения уже по девяти пунктам.



Как сообщает Sky Sports, судья Патрик Томпсон также постановил начать основной судебный процесс 25 июля. Это может продлиться до шести недель.



Добавим, Менди до сих пор не ответил на обвинения.