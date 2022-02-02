"Арсенал" сделал запрос насчет Фабиана Руиса

"Арсенал" сделал запрос насчет полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.

Главный тренер "канониров" Микель Артета стеснен в выборе полузащитников уже сейчас, вдобавок ожидается, что по окончании сезона лондонцы попрощаются с Мохамедом Эльнени.



Это делает укрепление центра поля одним из приоритетов "Арсенала" на грядущее лето, и Corriere dello Sport утверждает, что "канониры" уже обратились к "Наполи" насчет Руиса.



Фабиан мог оказаться в Премьер-Лиге еще в прошлом месяце, но "Наполи" отклонил предложение "Ньюкасла" в 34 миллиона фунтов о покупке 25-летнего испанца.



Однако "Ньюкасл" — не единственный клуб, который может составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за Руиса. Фабиана также сватают в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал" и "Барселону".



Добавим, за три с половиной года в "Наполи" Руис забил 20 голов и отдал 15 результативных передач в 150 матчах.