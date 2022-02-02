Гринвуда выпустили под залог

Мейсон Гринвуд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд остается под следствием, но был выпущен под залог.

Напомним, Гринвуд был задержан полицией в прошлое воскресенье по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки.

С тех пор арест Мейсона дважды продлевали, в результате чего 20-летний игрок сборной Англии провел три ночи за решеткой, постоянно общаясь с детективами.

Кроме того, накануне формулировка обвинения изменилась. Теперь Гринвуда подозревают в сексуальных домогательствах и угрозах убийством.

А сейчас стало известно, что Мейсона выпустили под залог, сообщает Sky Sports. Ранее "Манчестер Юнайтед" объявил, что игрок будет отстранен от тренировок и матчей, пока ведется следствие.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2022 16:00

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  1. ilovemanutd 02.02.2022 16:38 # ilovemanutd
    Почему ему никто не сказал, что так делать нельзя? Он же слишком глупый, чтобы додуматься до такого. Я считаю, что в тюрьму нужно сажать его учителей или родителей. (шутка с долей правды)

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  2. largo-winch 02.02.2022 16:21 # largo-winch
    Где эта пи3да крашеная??? БЕРЕГИСЬ СУЧКА!!!!

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