Гринвуда выпустили под залог

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд остается под следствием, но был выпущен под залог.

Напомним, Гринвуд был задержан полицией в прошлое воскресенье по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки.



С тех пор арест Мейсона дважды продлевали, в результате чего 20-летний игрок сборной Англии провел три ночи за решеткой, постоянно общаясь с детективами.



Кроме того, накануне формулировка обвинения изменилась. Теперь Гринвуда подозревают в сексуальных домогательствах и угрозах убийством.



А сейчас стало известно, что Мейсона выпустили под залог, сообщает Sky Sports. Ранее "Манчестер Юнайтед" объявил, что игрок будет отстранен от тренировок и матчей, пока ведется следствие.