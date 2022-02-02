Гринвуда выпустили под залог
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд остается под следствием, но был выпущен под залог.
Напомним, Гринвуд был задержан полицией в прошлое воскресенье по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки.
С тех пор арест Мейсона дважды продлевали, в результате чего 20-летний игрок сборной Англии провел три ночи за решеткой, постоянно общаясь с детективами.
Кроме того, накануне формулировка обвинения изменилась. Теперь Гринвуда подозревают в сексуальных домогательствах и угрозах убийством.
А сейчас стало известно, что Мейсона выпустили под залог, сообщает Sky Sports. Ранее "Манчестер Юнайтед" объявил, что игрок будет отстранен от тренировок и матчей, пока ведется следствие.
02.02.2022 16:00
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Почему ему никто не сказал, что так делать нельзя? Он же слишком глупый, чтобы додуматься до такого. Я считаю, что в тюрьму нужно сажать его учителей или родителей. (шутка с долей правды)
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Где эта пи3да крашеная??? БЕРЕГИСЬ СУЧКА!!!!
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