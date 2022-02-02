"Барселона" подтвердила переход Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг "Барселона" официально подтвердила переход в клуб бывшего нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Напомним, накануне вечером "Арсенал" объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по обоюдному согласию сторон. Это позволит "канонирам" сэкономить 15-25 миллионов фунтов на зарплате.

А сегодня Пьер-Эмерик присоединился к "Барселоне" в качестве свободного агента, заключив контракт до 2025 года с опцией прекращения сотрудничества по окончании следующего сезона.

В соглашении 32-летнего габонца с каталонским клубом прописаны отступные в 100 млн. евро (83.4 млн. фунтов). Накануне экс-игрок дортмундской "Боруссии" уже провел свою первую тренировку с командой Хави.


Метки Арсенал, Барселона, Обамеянг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2022 15:00

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  1. mcart 02.02.2022 15:25 # mcart
    В соглашении 32-летнего габонца с каталонским клубом прописаны отступные в 100 млн. евро (83.4 млн. фунтов)

    Перестраховщики прям)

    (ответить)

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