"Барселона" подтвердила переход Обамеянга

"Барселона" официально подтвердила переход в клуб бывшего нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Напомним, накануне вечером "Арсенал" объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по обоюдному согласию сторон. Это позволит "канонирам" сэкономить 15-25 миллионов фунтов на зарплате.



А сегодня Пьер-Эмерик присоединился к "Барселоне" в качестве свободного агента, заключив контракт до 2025 года с опцией прекращения сотрудничества по окончании следующего сезона.



В соглашении 32-летнего габонца с каталонским клубом прописаны отступные в 100 млн. евро (83.4 млн. фунтов). Накануне экс-игрок дортмундской "Боруссии" уже провел свою первую тренировку с командой Хави.