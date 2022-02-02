Кулусевски рад оказаться в Премьер-Лиге

Новичок "Тоттенхэма" Деян Кулусевски признался, что с юных лет мечтал оказаться в Премьер-Лиге.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Тоттенхэму" удалось приобрести Родриго Бентакура и арендовать на 18 месяцев его партнера по "Ювентусу" Кулусевски.



По словам 21-летнего шведа, решение о переходе к "шпорам" далось ему легко, потому что Премьер-Лига была его мечтой.



"Я очень рад оказаться здесь, и я очень благодарен за эту возможность, которую "шпоры" предоставили мне".



"Премьер-Лига всегда была особенной лигой — я с 15 лет мечтал оказаться здесь, потому что мы в Швеции смотрим матчи Премьер-Лиги. Премьер-Лига была и остается лучшей лигой в мире. Это просто другая вселенная".



"Я всегда думал про себя: "Когда я смогу попасть туда?" И когда мне предоставилась эта возможность, я не размышлял дважды", — цитирует Кулусевски официальный веб-сайт "Тоттенхэма".