Пети поддержал решение Артеты избавиться от Обамеянга

Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети поддержал решение главного тренера "канониров" Микеля Артеты избавиться от нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Накануне "Арсенал" объявил о прекращении контракта с Обамеянгом по обоюдному согласию сторон, что открывает дверь для перехода Пьер-Эмерика свободным агентом в "Барселону".



Фактически Обамеянг сам и похоронил свою карьеру в "Арсенале", нарушив дисциплину в декабре, и Пети надеется, что случившееся станет уроком для других игроков лондонской команды.



"Микель Артета поступил с Пьер-Эмериком Обамеянгом ровно так, как и каждый ожидал. Не хочу проявить неуважение к Обамеянгу, потому что я считаю его отличным игроком, но в последние месяцы он не был собой".



"Что-то изменилось в его мышлении. Я не знаю, связано это с клубом, тренером или его личной жизнью. Но мы не наблюдали прежнего Обамеянга, каким он бы пару лет назад".



"Убежден, Артета принял правильное решение в отношении Обамеянга, преподав раздевалке урок. Когда ты отстраняешь капитана от игры и затем выставляешь его на трансфер, это очень сильное послание для твоей раздевалки", — цитирует Пети Daily Mail.