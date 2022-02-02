"Юнайтед" попросил Погба повременить с решением

"Манчестер Юнайтед" попросил своих игроков, помышляющих об уходе из клуба, включая Поля Погба, повременить с решением до назначения постоянного тренера.

С такой просьбой, сообщает ESPN, спортивный директор "красных дьяволов" Джон Мерто также обратился к Донни Ван де Беку и Антони Мартиалю, которые остаток этого сезона проведут в аренде в "Эвертоне" и "Севилье", соответственно.



У боссов "Юнайтед" теплится надежда, что выбор клубом нового рулевого убедит Погба, которым интересуются "Барселона", "Реал", "Ювентус" и ПСЖ, продлить свой истекающий в конце июня контракт.



По информации издания, клуб с "Олд Траффорд" рассматривает пятерых кандидатов на вакантную роль, включая Маурисио Почеттино, Эрика Тен Хага и своего временного тренера Ральфа Рангника.