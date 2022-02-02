Коул и Кэхилл близки к назначению в "Эвертоне"

Фрэнк Лэмпард и Эшли Коул Бывшие звезды Премьер-Лиги Эшли Коул и Тим Кэхилл близки к назначению в "Эвертоне".

Накануне Фрэнк Лэмпард провел свое первое занятие для первой команды "ирисок" в качестве главного тренера, однако с формированием своего штаба он еще не закончил.

Как сообщает Sky Sports, уже сегодня к штабу Лэмпарда в качестве ассистента может присоединиться 41-летний Коул, который сейчас трудится в академии "Челси" и в молодежной сборной Англии.

Лэмпард и Коул вместе провели восемь лет в качестве футболистов, выиграв титул Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.

А Liverpool Echo добавляет, что в рамках частичной занятости в клуб должен вернуться Кэхилл, который консультировал владельца "Эвертона" Фархада Мошири при выборе главного тренера.

Предполагается, что роль 42-летнего австралийца будет консультативной или руководящей, и не связанной с тренерской деятельностью.

Тренерский штаб Лэмпарда в Эвертоне


Метки Коул, Кэхилл, Лэмпард, тренеры, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2022 09:00

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  1. alexomck 02.02.2022 09:46 # alexomck
    Кэхилл головой хорошо играл

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  2. sausage 02.02.2022 09:24 # sausage
    Сук, да это цирк какой-то. Кэхил наверное знатный консультант.

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  3. chr1s8rown 02.02.2022 09:15 # chr1s8rown
    Коул по блату как и сам псина

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  4. liverpo0ol 02.02.2022 09:05 # liverpo0ol
    А вот шайка псов подъехала

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