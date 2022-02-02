Коул и Кэхилл близки к назначению в "Эвертоне"

Бывшие звезды Премьер-Лиги Эшли Коул и Тим Кэхилл близки к назначению в "Эвертоне".

Накануне Фрэнк Лэмпард провел свое первое занятие для первой команды "ирисок" в качестве главного тренера, однако с формированием своего штаба он еще не закончил.



Как сообщает Sky Sports, уже сегодня к штабу Лэмпарда в качестве ассистента может присоединиться 41-летний Коул, который сейчас трудится в академии "Челси" и в молодежной сборной Англии.



Лэмпард и Коул вместе провели восемь лет в качестве футболистов, выиграв титул Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.



А Liverpool Echo добавляет, что в рамках частичной занятости в клуб должен вернуться Кэхилл, который консультировал владельца "Эвертона" Фархада Мошири при выборе главного тренера.



Предполагается, что роль 42-летнего австралийца будет консультативной или руководящей, и не связанной с тренерской деятельностью.



