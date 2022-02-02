Коул и Кэхилл близки к назначению в "Эвертоне"
Бывшие звезды Премьер-Лиги Эшли Коул и Тим Кэхилл близки к назначению в "Эвертоне".
Накануне Фрэнк Лэмпард провел свое первое занятие для первой команды "ирисок" в качестве главного тренера, однако с формированием своего штаба он еще не закончил.
Как сообщает Sky Sports, уже сегодня к штабу Лэмпарда в качестве ассистента может присоединиться 41-летний Коул, который сейчас трудится в академии "Челси" и в молодежной сборной Англии.
Лэмпард и Коул вместе провели восемь лет в качестве футболистов, выиграв титул Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.
А Liverpool Echo добавляет, что в рамках частичной занятости в клуб должен вернуться Кэхилл, который консультировал владельца "Эвертона" Фархада Мошири при выборе главного тренера.
Предполагается, что роль 42-летнего австралийца будет консультативной или руководящей, и не связанной с тренерской деятельностью.
02.02.2022 09:00
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Последние комментарии:
Кэхилл головой хорошо играл
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Сук, да это цирк какой-то. Кэхил наверное знатный консультант.
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Коул по блату как и сам псина
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А вот шайка псов подъехала
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