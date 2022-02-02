Клубы Премьер-Лиги потратили 295 млн. фунтов в январе

Трофей Премьер-Лиги Январь 2022 стал вторым самым крупным зимним трансферным окном в Премьер-Лиге. Клубы высшего английского дивизиона потратили на трансферы 295 миллионов фунтов.

Прежде представители Премьер-Лиги лишь однажды тратили в январе больше — 430 млн. фунтов в 2018 году. Это, как считает BBC, говорит о восстановлении финансовой мощи клубов после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

За январь 2021 клубы Премьер-Лиги потратили 70 млн. фунтов, включая менее 10 млн. фунтов в заключительный день окна.

На сей раз более половины потраченной суммы (150 млн. фунтов) пришлось на последние пять клубов: "Эвертон", "Норвич", "Ньюкасл", "Уотфорд", "Бернли". Для сравнения, в прошлом году пятерка худших потратила только 5 млн. фунтов.

Самую крупную покупку в это окно совершил "Ливерпуль", оформив переход вингера Луиса Диаса из "Порту" за 37.5 млн. фунтов (еще 12.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов).

Клубы оставшихся четырех ведущих лиг Европы суммарно потратили 317 млн. фунтов — на 2 млн. фунтов больше, чем Премьер-Лига и Футбольная Лига вместе взятые.

"Это трансферное окно показывает, что связанное с ковидом давление на финансы клубов Премьер-Лиги ослабевает, и траты уверенно вернулись на допандемийный уровень. Примечательно, что это одно из самых крупных январских окон, что мы только видели".

"Премьер-Лига продолжает задавать тон в глобальном масштабе, оставаясь крупнейшим в плане финансов национальным чемпионатом благодаря вновь заполненным стадионам и сильным контрактам по продаже телеправ за рубеж", — сообщил эксперт Deloitte Дэн Джонс.

Траты клубов Премьер-Лиги в зимние трансферные окна


Метки Премьер-Лига, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1425

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Последние комментарии:




  1. quavo 02.02.2022 10:03 # quavo
    Бляя ебать гринвуда жаль , пацан ебейший топарь

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  2. j-silver 02.02.2022 09:55 # j-silver
    пенсы ни копейки не потратили. гегемоны

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  3. true-manc 02.02.2022 09:43 # true-manc
    1 Манчестер Сити 23 57
    2 Ливерпуль 22 48

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерxуйня на страпоне!!!

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  4. lfc-krr 02.02.2022 09:24 # lfc-krr
    Походу аркадич забрал у граноской карту виза на это окно.

    Просто посмотрел выписку за прошлые периоды:
    Пулисик
    Вернер
    Зиеш
    Хаверц
    Сауль
    Лукаку

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  5. sausage 02.02.2022 09:18 # sausage
    Артета красавец! Грамотно с Обамеянгом разобралс,, просто выкинул гнилое яблоко и сразу стало понятно, кто здесь главный. Ждём в 4-ке, если не в этом году, то в следующем точно.

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  6. apl-nash 02.02.2022 08:57 # apl-nash
    Боссы «ПСЖ» сообщили Почеттино, что его уволят в конце сезона

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  7. largo-winch 02.02.2022 08:36 # largo-winch
    Кризис в Челси идёт полным ходом. Тоттенхэм с такими закупками на изи вытеснит 3-клуб Лондона.
    Поддельник Ральфа всё таки избавился от бездельников и будет в четвёрке к концу сезона.

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  8. alexomck 02.02.2022 08:29 # alexomck
    Абрам решил не поддерживать Тухеля, летом под нового коуча закупаться:)

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  9. fanstevengerrard 02.02.2022 08:17 # fanstevengerrard
    Путин: НАТО нас кинуло и обмануло.

    Удивительно. Нет ни одного международного документа, договора или декларации, в которой НАТО обещало бы России не расширяться на восток. Да, в начале 90-х из уст некоторых западных политиков звучали заверения о том, что НАТО не будет расширяться, но они не могут являться официальными обязательствами.

    Может быть Путин не заметил, но наш мир меняется, и то, что было актуальным 30 лет назад, сегодня уже таким не является. Тем более, Путину ли не знать, как нарушаются не только устные договорённости, но и вполне себе письменные международные документы о гарантиях безопасности по типу Будапештского меморандума ;)

    И хочется также напомнить Путину, что в 1992 году был создан по сути аналог НАТО - ОДКБ. Сейчас-то мы уже знаем, что это мертворождённый проект с сомнительной поддержкой его стран-участников (Армения не соврёт!), но тогда, в 1992-м, НАТО ещё об этом не знало. Можете считать расширение НАТО, которое началось в 1999-м, ответкой на ОДКБ, почему нет? :)

    (ответить)

  10. slash-lfc 02.02.2022 08:16 # slash-lfc
    1. Манчестер Сити 23 57

    > Манчестер Сити

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

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