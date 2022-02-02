Клубы Премьер-Лиги потратили 295 млн. фунтов в январе

Январь 2022 стал вторым самым крупным зимним трансферным окном в Премьер-Лиге. Клубы высшего английского дивизиона потратили на трансферы 295 миллионов фунтов.

Прежде представители Премьер-Лиги лишь однажды тратили в январе больше — 430 млн. фунтов в 2018 году. Это, как считает BBC, говорит о восстановлении финансовой мощи клубов после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



За январь 2021 клубы Премьер-Лиги потратили 70 млн. фунтов, включая менее 10 млн. фунтов в заключительный день окна.



На сей раз более половины потраченной суммы (150 млн. фунтов) пришлось на последние пять клубов: "Эвертон", "Норвич", "Ньюкасл", "Уотфорд", "Бернли". Для сравнения, в прошлом году пятерка худших потратила только 5 млн. фунтов.



Самую крупную покупку в это окно совершил "Ливерпуль", оформив переход вингера Луиса Диаса из "Порту" за 37.5 млн. фунтов (еще 12.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов).



Клубы оставшихся четырех ведущих лиг Европы суммарно потратили 317 млн. фунтов — на 2 млн. фунтов больше, чем Премьер-Лига и Футбольная Лига вместе взятые.



"Это трансферное окно показывает, что связанное с ковидом давление на финансы клубов Премьер-Лиги ослабевает, и траты уверенно вернулись на допандемийный уровень. Примечательно, что это одно из самых крупных январских окон, что мы только видели".



"Премьер-Лига продолжает задавать тон в глобальном масштабе, оставаясь крупнейшим в плане финансов национальным чемпионатом благодаря вновь заполненным стадионам и сильным контрактам по продаже телеправ за рубеж", — сообщил эксперт Deloitte Дэн Джонс.



