Клубы Премьер-Лиги потратили 295 млн. фунтов в январе
Январь 2022 стал вторым самым крупным зимним трансферным окном в Премьер-Лиге. Клубы высшего английского дивизиона потратили на трансферы 295 миллионов фунтов.
Прежде представители Премьер-Лиги лишь однажды тратили в январе больше — 430 млн. фунтов в 2018 году. Это, как считает BBC, говорит о восстановлении финансовой мощи клубов после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
За январь 2021 клубы Премьер-Лиги потратили 70 млн. фунтов, включая менее 10 млн. фунтов в заключительный день окна.
На сей раз более половины потраченной суммы (150 млн. фунтов) пришлось на последние пять клубов: "Эвертон", "Норвич", "Ньюкасл", "Уотфорд", "Бернли". Для сравнения, в прошлом году пятерка худших потратила только 5 млн. фунтов.
Самую крупную покупку в это окно совершил "Ливерпуль", оформив переход вингера Луиса Диаса из "Порту" за 37.5 млн. фунтов (еще 12.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов).
Клубы оставшихся четырех ведущих лиг Европы суммарно потратили 317 млн. фунтов — на 2 млн. фунтов больше, чем Премьер-Лига и Футбольная Лига вместе взятые.
"Это трансферное окно показывает, что связанное с ковидом давление на финансы клубов Премьер-Лиги ослабевает, и траты уверенно вернулись на допандемийный уровень. Примечательно, что это одно из самых крупных январских окон, что мы только видели".
"Премьер-Лига продолжает задавать тон в глобальном масштабе, оставаясь крупнейшим в плане финансов национальным чемпионатом благодаря вновь заполненным стадионам и сильным контрактам по продаже телеправ за рубеж", — сообщил эксперт Deloitte Дэн Джонс.
02.02.2022 08:00
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Последние комментарии:
Бляя ебать гринвуда жаль , пацан ебейший топарь
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пенсы ни копейки не потратили. гегемоны
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1 Манчестер Сити 23 57
2 Ливерпуль 22 48
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерxуйня на страпоне!!!
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Походу аркадич забрал у граноской карту виза на это окно.
Просто посмотрел выписку за прошлые периоды:
Пулисик
Вернер
Зиеш
Хаверц
Сауль
Лукаку
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Артета красавец! Грамотно с Обамеянгом разобралс,, просто выкинул гнилое яблоко и сразу стало понятно, кто здесь главный. Ждём в 4-ке, если не в этом году, то в следующем точно.
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Боссы «ПСЖ» сообщили Почеттино, что его уволят в конце сезона
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Кризис в Челси идёт полным ходом. Тоттенхэм с такими закупками на изи вытеснит 3-клуб Лондона.
Поддельник Ральфа всё таки избавился от бездельников и будет в четвёрке к концу сезона.
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Абрам решил не поддерживать Тухеля, летом под нового коуча закупаться:)
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Путин: НАТО нас кинуло и обмануло.
Удивительно. Нет ни одного международного документа, договора или декларации, в которой НАТО обещало бы России не расширяться на восток. Да, в начале 90-х из уст некоторых западных политиков звучали заверения о том, что НАТО не будет расширяться, но они не могут являться официальными обязательствами.
Может быть Путин не заметил, но наш мир меняется, и то, что было актуальным 30 лет назад, сегодня уже таким не является. Тем более, Путину ли не знать, как нарушаются не только устные договорённости, но и вполне себе письменные международные документы о гарантиях безопасности по типу Будапештского меморандума ;)
И хочется также напомнить Путину, что в 1992 году был создан по сути аналог НАТО - ОДКБ. Сейчас-то мы уже знаем, что это мертворождённый проект с сомнительной поддержкой его стран-участников (Армения не соврёт!), но тогда, в 1992-м, НАТО ещё об этом не знало. Можете считать расширение НАТО, которое началось в 1999-м, ответкой на ОДКБ, почему нет? :)
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1. Манчестер Сити 23 57
> Манчестер Сити
КОРОЛИ!!!
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