Обамеянг поблагодарил фанатов "Арсенала"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал свой уход из "Арсенала", попрощавшись с болельщиками лондонского клуба.

Накануне "Арсенал" подтвердил, что контракт Обамеянга был расторгнут. Пьер-Эмерик ушел после четырех лет выступлений за лондонский клуб.

Обамеянг покидает "Арсенал" с высоко поднятой головой, уверяя, что всегда старался изо всех сил. 32-летний габонец расстроен лишь тем, что из-за своего конфликта с главным тренером Микелем Артетой не смог полноценно попрощаться с фанатами.

"Всем фанатам "Арсенала": спасибо вам за то, что сделали Лондон домом для меня и моей семьи в последние четыре года. Мы преодолевали взлеты и падения вместе, и ваша поддержка значила все для меня. Здесь у меня была возможность выигрывать трофеи, и мне была оказана честь носить капитанскую повязку этого клуба, память о чем я навсегда сохраню в своем сердце".

"Я всегда был на 100 процентов сосредоточен и выкладывался без остатка ради этого клуба, поэтому мне больно уходить, не сумев нормально попрощаться. Но таков футбол".

"Мне грустно от того, что я не имел возможности помогать своим партнерам по команде в последние недели, но я испытываю лишь уважение к этому клубу и желаю все своим парням и фанатам всего наилучшего и успешных лет в будущем!"

"Люблю, Ауба", — пишет Обамеянг в инстаграме.


Метки Арсенал, болельщики, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2022 07:00

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  1. naby-keita 02.02.2022 07:32 # naby-keita
    Ты всегда в нашей сердце! Спасибо за всё!!!

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  2. largo-winch 02.02.2022 07:31 # largo-winch
    Ты всегда в нашей сердце! Спасибо за всё!!!

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  3. c1886- 02.02.2022 07:30 # c1886-
    Ты всегда в нашей сердце! Спасибо за всё!!!

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