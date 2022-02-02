Сон снова готов играть за "Тоттенхэм"

Нападающий Сон Хен Мин полностью восстановился после травмы и снова готов играть за "Тоттенхэм".

Напомним, Сон находится вне игры с начала января, когда в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Челси" он получил мышечное повреждение.



С тех пор 29-летний южнокореец пропустил только четыре матча "шпор" во всех соревнованиях — благодаря зимним каникулам и переносу дерби с "Арсеналом" в Премьер-Лиге.



Однако сейчас, сообщает Sky Sports, Сон уже возобновил полноценные тренировки и будет готов сыграть против "Брайтона" в рамках 4-го раунда Кубка Англии в ближайшую субботу, сообщает Sky Sports.