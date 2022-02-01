Арест Гринвуда во второй раз продлен
Нападающему "Манчестер Юнайтед" Мейсону Гринвуду уже во второй раз продлили арест.
Напомним, изначально Гринвуд был арестован еще в минувшее воскресенье по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки Гарриет Робсон.
Полиция Большого Манчестера продолжает допрашивать Мейсона, и сегодня, как и накануне, магистратский суд разрешил продлить срок пребывания игрока сборной Англии за решеткой до среды.
Как сообщает BBC, причиной для продления ареста стали подозрения в отношении Гринвуда насчет домогательств и угроз убийством.
Также сегодня стало известно, что Гринвуд был удален из популярного футбольного симулятора FIFA 22. Ранее "Юнайтед" объявил об отстранении Мейсона от тренировок и матчей, а компания Nike приостановила сотрудничество с 20-летним игроком.
01.02.2022 21:00
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Тупой скамский нигер муср
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Я продлеваю наxуй
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Почему в этот раз без фото его бабы?
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