Арест Гринвуда во второй раз продлен

Мейсон Гринвуд Нападающему "Манчестер Юнайтед" Мейсону Гринвуду уже во второй раз продлили арест.

Напомним, изначально Гринвуд был арестован еще в минувшее воскресенье по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки Гарриет Робсон.

Полиция Большого Манчестера продолжает допрашивать Мейсона, и сегодня, как и накануне, магистратский суд разрешил продлить срок пребывания игрока сборной Англии за решеткой до среды.

Как сообщает BBC, причиной для продления ареста стали подозрения в отношении Гринвуда насчет домогательств и угроз убийством.

Также сегодня стало известно, что Гринвуд был удален из популярного футбольного симулятора FIFA 22. Ранее "Юнайтед" объявил об отстранении Мейсона от тренировок и матчей, а компания Nike приостановила сотрудничество с 20-летним игроком.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 666

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 01.02.2022 21:09 # chr1s8rown
    Тупой скамский нигер муср

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  2. mufc1994 01.02.2022 21:03 # mufc1994
    Я продлеваю наxуй

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  3. suddenly 01.02.2022 21:02 # suddenly
    Почему в этот раз без фото его бабы?

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