Арест Гринвуда во второй раз продлен

Нападающему "Манчестер Юнайтед" Мейсону Гринвуду уже во второй раз продлили арест.

Напомним, изначально Гринвуд был арестован еще в минувшее воскресенье по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки Гарриет Робсон.



Полиция Большого Манчестера продолжает допрашивать Мейсона, и сегодня, как и накануне, магистратский суд разрешил продлить срок пребывания игрока сборной Англии за решеткой до среды.



Как сообщает BBC, причиной для продления ареста стали подозрения в отношении Гринвуда насчет домогательств и угроз убийством.



Также сегодня стало известно, что Гринвуд был удален из популярного футбольного симулятора FIFA 22. Ранее "Юнайтед" объявил об отстранении Мейсона от тренировок и матчей, а компания Nike приостановила сотрудничество с 20-летним игроком.