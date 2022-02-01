Обамеянг провел тренировку с "Барселоной"
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг провел первую тренировку с "Барселоной", хотя его трансфер до сих пор не подтвержден.
Накануне Обамеянг по собственной инициативе прилетел в Барселону, и это выглядело довольно комично, когда авторитетные издания сообщили, что переговоры "Арсенала" насчет ухода Пьер-Эмерика в аренду провалились.
Однако позже переговоры были возобновлены, и перед самым трансферным дедлайном 32-летий габонец должен был присоединиться к "Барселоне".
Подтверждение трансфера Обамеянга ожидалось во вторник утром, однако ни "Арсенал", ни "Барселона" до сих пор не делали заявлений насчет Пьер-Эмерика.
Странность еще и в том, что ранее во вторник Обамеянг был замечен на тренировке команды Хави, причем занимался в общей группе, сообщает Sky Sports.
01.02.2022 20:00
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Походу с ним контракт разорвали по обоюдному согласию, и объявят через несколько дней... Хотя нет, это же Арсенал.
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просто заглянул к пацанам одолжив у кого-то треньку
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Чисто по кайфу с пацанами потренить.
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эээ бля что за куйня :DDD
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