Обамеянг провел тренировку с "Барселоной"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг провел первую тренировку с "Барселоной", хотя его трансфер до сих пор не подтвержден.

Накануне Обамеянг по собственной инициативе прилетел в Барселону, и это выглядело довольно комично, когда авторитетные издания сообщили, что переговоры "Арсенала" насчет ухода Пьер-Эмерика в аренду провалились.

Однако позже переговоры были возобновлены, и перед самым трансферным дедлайном 32-летий габонец должен был присоединиться к "Барселоне".

Подтверждение трансфера Обамеянга ожидалось во вторник утром, однако ни "Арсенал", ни "Барселона" до сих пор не делали заявлений насчет Пьер-Эмерика.

Странность еще и в том, что ранее во вторник Обамеянг был замечен на тренировке команды Хави, причем занимался в общей группе, сообщает Sky Sports.


Метки Арсенал, Барселона, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2022 20:00

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  1. halamadrid94 01.02.2022 20:51 # halamadrid94
    Походу с ним контракт разорвали по обоюдному согласию, и объявят через несколько дней... Хотя нет, это же Арсенал.

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  2. tursa 01.02.2022 20:16 # tursa
    просто заглянул к пацанам одолжив у кого-то треньку

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  3. dmitrydon 01.02.2022 20:13 # dmitrydon
    Чисто по кайфу с пацанами потренить.

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  4. gameboy 01.02.2022 20:06 # gameboy
    эээ бля что за куйня :DDD

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