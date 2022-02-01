"Ньюкасл" планирует купить Ботмана и Нуньеса летом

"Ньюкасл" уже определился с двумя целями на летнее трансферное окно.

"Ньюкасл" ударно поработал на трансферном рынке в январе, потратив больше, чем все клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги вместе взятые.



Главному тренеру "сорок" Эдди Хау удалось укрепить состав своей команды Дэном Берном, Кираном Триппьером, Мэттом Таргеттом, Бруно Гимараэсом и Крисом Вудом, но еще несколько игроков клуб с "Сент-Джеймс Парк" заполучить не смог.



Например, "Ньюкаслу" не удалось убедить "Лилль" отпустить защитника Свена Ботмана, однако Daily Mirror утверждает, что летом "сороки" вернутся за голландцем.



Также "Ньюкасл" планирует побороться за нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса, которого на исходе января безуспешно пытался купить "Вест Хэм".



Ботман и Нуньес оцениваются в 35 и 40 миллионов фунтов, соответственно, однако такого рода суммы не являются проблемой для новых владельцев "сорок".



Кроме того, источник утверждает, что в ближайшие недели "Ньюкасл" должен назначить спортивного директора.