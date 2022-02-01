"Лион" попытается вернуть Лакасетта летом

"Лион" попытается вернуть нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта грядущим летом.

Как известно, контракт Лакасетта с "Арсеналом" истекает в конце этого сезона. Зная об этом, "Лион" еще в январе вступил в переговоры со своим бывшим игроком, которого и продал "канонирам" в 2017 году.



Естественно, "Лион" не смог заполучить Лакасетта в январе — главный тренер "Арсенала" Микель Артета ни за что бы не отпустил своего основного нападающего в разгар сезона.



Однако L'Equipe утверждает, что теперь клуб Лиги 1 планирует вернуться за 30-летним французом по окончании сезона.



Единственная проблема для "Лиона" заключается в том, что сейчас Лакасетт зарабатывает свыше 10 миллионов евро в год (8.4 млн. фунтов).