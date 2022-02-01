"Лион" попытается вернуть Лакасетта летом

Александр Лакасетт "Лион" попытается вернуть нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта грядущим летом.

Как известно, контракт Лакасетта с "Арсеналом" истекает в конце этого сезона. Зная об этом, "Лион" еще в январе вступил в переговоры со своим бывшим игроком, которого и продал "канонирам" в 2017 году.

Естественно, "Лион" не смог заполучить Лакасетта в январе — главный тренер "Арсенала" Микель Артета ни за что бы не отпустил своего основного нападающего в разгар сезона.

Однако L'Equipe утверждает, что теперь клуб Лиги 1 планирует вернуться за 30-летним французом по окончании сезона.

Единственная проблема для "Лиона" заключается в том, что сейчас Лакасетт зарабатывает свыше 10 миллионов евро в год (8.4 млн. фунтов).


Метки Арсенал, Лакасетт, Лион

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 01.02.2022 16:38 # ensiferum
    Топ бизнес - продаешь за бешеные бабки в АПЛ, потом бесплатно обратно забираешь.

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  2. mcart 01.02.2022 16:14 # mcart
    Удачи тебе, брат!

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