"Лион" попытается вернуть Лакасетта летом
"Лион" попытается вернуть нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта грядущим летом.
Как известно, контракт Лакасетта с "Арсеналом" истекает в конце этого сезона. Зная об этом, "Лион" еще в январе вступил в переговоры со своим бывшим игроком, которого и продал "канонирам" в 2017 году.
Естественно, "Лион" не смог заполучить Лакасетта в январе — главный тренер "Арсенала" Микель Артета ни за что бы не отпустил своего основного нападающего в разгар сезона.
Однако L'Equipe утверждает, что теперь клуб Лиги 1 планирует вернуться за 30-летним французом по окончании сезона.
Единственная проблема для "Лиона" заключается в том, что сейчас Лакасетт зарабатывает свыше 10 миллионов евро в год (8.4 млн. фунтов).
01.02.2022 16:00
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Топ бизнес - продаешь за бешеные бабки в АПЛ, потом бесплатно обратно забираешь.
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Удачи тебе, брат!
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