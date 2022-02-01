Боссы МЮ заблокировали уход Лингарда 31 января

Руководство "Манчестер Юнайтед" заблокировало уход вингера Джесси Лингарда из клуба в заключительный день зимнего трансферного окна.

Ранее в этом сезоне Лингард отказался от продления своего контракта, истекающего в конце сезона, и дал ясно понять "Юнайтед", что хочет покинуть клуб в январе ради регулярной игровой практики.



По информации ESPN и Daily Mirror, Лингард даже заручился благословением наставника "красных дьяволов" Ральфа Рангника на уход из клуба, а "Вест Хэм" и "Ньюкасл" сделали свои предложения насчет Джесси 31 января.



Однако боссы "Юнайтед" пошли против Лингарда и Рангника. 29-летнему игроку сборной Англии, который отметился только двумя появлениями в стартовом составе в этом сезоне, было сказано, что он останется на "Олд Траффорд".



Руководство "Юнайтед" посчитало рискованным расставание с Лингардом в январе ввиду ухода в аренду Антони Мартиаля, Амада Диалло, Донни Ван де Бека и ситуации с Мейсоном Гринвудом.



Кроме того, в этом сезоне "Вест Хэм" является прямым конкурентом "дьяволов" в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Таким образом, Лингард останется в "Юнайтед" до конца сезона, после чего сможет уйти свободным агентом.