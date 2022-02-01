Боссы МЮ заблокировали уход Лингарда 31 января

Джесси Лингард и Ральф Рангник Руководство "Манчестер Юнайтед" заблокировало уход вингера Джесси Лингарда из клуба в заключительный день зимнего трансферного окна.

Ранее в этом сезоне Лингард отказался от продления своего контракта, истекающего в конце сезона, и дал ясно понять "Юнайтед", что хочет покинуть клуб в январе ради регулярной игровой практики.

По информации ESPN и Daily Mirror, Лингард даже заручился благословением наставника "красных дьяволов" Ральфа Рангника на уход из клуба, а "Вест Хэм" и "Ньюкасл" сделали свои предложения насчет Джесси 31 января.

Однако боссы "Юнайтед" пошли против Лингарда и Рангника. 29-летнему игроку сборной Англии, который отметился только двумя появлениями в стартовом составе в этом сезоне, было сказано, что он останется на "Олд Траффорд".

Руководство "Юнайтед" посчитало рискованным расставание с Лингардом в январе ввиду ухода в аренду Антони Мартиаля, Амада Диалло, Донни Ван де Бека и ситуации с Мейсоном Гринвудом.

Кроме того, в этом сезоне "Вест Хэм" является прямым конкурентом "дьяволов" в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Таким образом, Лингард останется в "Юнайтед" до конца сезона, после чего сможет уйти свободным агентом.


Метки Вест Хэм, Лингард, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 01.02.2022 15:20 # danny949494
    Кроме того, в этом сезоне "Вест Хэм" является прямым конкурентом "дьяволов" в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

    Оруууу. Обе клуба не попадут туда.

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  2. mancunia-planet 01.02.2022 15:11 # mancunia-planet
    Боссы хуисосы нахуй, таких ещё поискать, самое уёбищное руководство сейчас в МЮ! Повезло с уебками.

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