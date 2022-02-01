Алли: ""Я просто хочу быть счастлив, играя в футбол"

Полузащитник Деле Алли надеется, что переход в "Эвертон" позволит ему вновь почувствовать себя счастливым.

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна Алли все-таки успел перейти из "Тоттенхэма" в "Эвертон".



Деле надеется, что совместная работа с новым главным тренером "ирисок" Фрэнком Лэмпардом позволит ему перезагрузить свою карьеру.



"Я испытываю большой восторг. Я слегка устал, потому что это был тяжелый день, но мы все уладили, и я рад этому".



"Я уже провел несколько хороших разговоров с ним (Лэмпард), я восхищался им как игроком на протяжении всей его карьеры. Я рад, что буду работать с ним, это очень интересно, и я думаю, мы сможем многого добиться вместе".



"Я просто хочу быть счастлив, играя в футбол. Поработать с Лэмпардом и с имеющимися у "Эвертона" игроками — это отличная возможность для меня. Я хочу показать фанатам, на что я способен, и помочь клубу", — сообщил Алли Sky Sports.