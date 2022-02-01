"Вилла" отклонила три предложения по Дугласу Луису
В течение января "Астон Вилла" отклонила три предложения других клубов о покупке полузащитника Дугласа Луиса.
В зимнее трансферное окно Луиса сватали в "Арсенал" и "Тоттенхэм", и Daily Mail может подтвердить, что "шпоры" действительно предприняли попытку переманить Дугласа.
По информации издания, свое предложение "Тоттенхэм" направил 31 января, однако "Вилла" ответила на него отказом.
И хотя контракт Луиса истекает в следующем году, "Вилла" совершенно не планирует расставаться с Дугласом. Вскоре бирмингемский клуб пригласит 23-летнего бразильца обсудить новый контракт.
01.02.2022 12:00
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