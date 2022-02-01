Ботман высказался насчет несостояшегося перехода в "Ньюкасл"

Защитник "Лилля" Свен Ботман прокомментировал свой несостоявшийся переход в "Ньюкасл".

Ботман был приоритетной целью "Ньюкасла" на зимнее трансферное окно, однако "Лилль" не пожелал терять своего ключевого игрока в разгар сезона.



Ботман, которого также хотел "Милан", не скрывает того, что "Ньюкасл" выглядел для него привлекательно. 22-летний голландец надеется, что летом ему все же удастся уйти.



"Про "Ньюкасл" каждый говорит, что туда переходят только ради денег. Но у них очень славный проект, да и посмотрите, с чего начинали "Манчестер Сити" и ПСЖ. Думаю, было бы славно стать частью этого, хотя "Милан" — красивый клуб".



"Пока что мне хорошо в "Лилле". Полагаю, грядущим летом я сделаю важный шаг в своей карьере. Футбол непредсказуем".



"В этот раз с "Ньюкаслом" и "Миланом" велись очень конкретные переговоры. Оба клуба обладают своими привлекательными сторонами", — сообщил Ботман Ziggo Sport.