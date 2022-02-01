Эшли Коул может стать ассистентом Лэмпарда в "Эвертоне"

Бывший защитник "Челси", "Арсенала" и сборной Англии Эшли Коул может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда в "Эвертоне".

Накануне Лэмпард был подтвержден главным тренером "Эвертона", заключив с мерсисайдским клубом контракт на два с половиной года.



В качестве помощников Лэмпарда были названы Пол Клемент, Джо Эдвардс и Крис Джонс, поработавшие в бывшем клубе Фрэнка "Челси".



Как сообщает Daily Mirror, вскоре штаб Лэмпарда может пополнить еще один совсем не чужой "Челси" человек. Речь про 41-летнего Коула, который не только играл вместе с Фрэнком, но и играл у Фрэнка — в "Дерби".



Прямо сейчас Эшли трудится в академии "Челси", совмещая эту работу с деятельностью ассистента Ли Карсли в молодежной сборной Англии (U-21).