Эшли Коул может стать ассистентом Лэмпарда в "Эвертоне"
Бывший защитник "Челси", "Арсенала" и сборной Англии Эшли Коул может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда в "Эвертоне".
Накануне Лэмпард был подтвержден главным тренером "Эвертона", заключив с мерсисайдским клубом контракт на два с половиной года.
В качестве помощников Лэмпарда были названы Пол Клемент, Джо Эдвардс и Крис Джонс, поработавшие в бывшем клубе Фрэнка "Челси".
Как сообщает Daily Mirror, вскоре штаб Лэмпарда может пополнить еще один совсем не чужой "Челси" человек. Речь про 41-летнего Коула, который не только играл вместе с Фрэнком, но и играл у Фрэнка — в "Дерби".
Прямо сейчас Эшли трудится в академии "Челси", совмещая эту работу с деятельностью ассистента Ли Карсли в молодежной сборной Англии (U-21).
01.02.2022 10:00
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