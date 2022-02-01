"Вест Хэм" обсуждает новый контракт с Соучеком

"Вест Хэм" вступил в переговоры со своим полузащитником Томашем Соучеком о новом четырехлетнем контракте.

Соучек выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из пражской "Славии" в январе 2020. Томаш сразу же утвердился ключевым игроком "молотобойцев", забив 15 голов в 76 матчах за лондонский клуб.



Сейчас Соучек приближается к двум заключительным годам по своему действующему контракту, а в прессе то и дело появляются слухи об интересе к 26-летнему чеху со стороны топ-клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.



Однако расставание с Соучеком совершенно не входит в планы главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса. Как сообщает The Athletic, лондонский клуб уже работает над новой сделкой, которая позволит связать будущее Томаша до 2026 года.