"Вест Хэм" обсуждает новый контракт с Соучеком

Томаш Соучек "Вест Хэм" вступил в переговоры со своим полузащитником Томашем Соучеком о новом четырехлетнем контракте.

Соучек выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из пражской "Славии" в январе 2020. Томаш сразу же утвердился ключевым игроком "молотобойцев", забив 15 голов в 76 матчах за лондонский клуб.

Сейчас Соучек приближается к двум заключительным годам по своему действующему контракту, а в прессе то и дело появляются слухи об интересе к 26-летнему чеху со стороны топ-клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Однако расставание с Соучеком совершенно не входит в планы главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса. Как сообщает The Athletic, лондонский клуб уже работает над новой сделкой, которая позволит связать будущее Томаша до 2026 года.


Метки Вест Хэм, контракты, Соучек

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2022 09:00

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