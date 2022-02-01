Ван де Бек рассчитывает на помощь Лэмпарда

Донни Ван де Бек Полузащитник "Эвертона" Донни Ван де Бек признался, что возлагает большие надежды на нового главного тренера "ирисок" Фрэнка Лэмпарда.

Накануне Ван де Бек присоединился к "Эвертону" на остаток сезона на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", став первым новичком "ирисок" при Лэмпарде.

По словам Ван де Бека, Лэмпард сыграл ключевую роль в его решении перейти в "Эвертон". Донни хочет стать в мерсисайдском клубе тем же игроком, которым был сам Фрэнк, блистая за "Челси".

"У меня состоялась очень позитивная встреча с новым тренером. У нас одинаковые идеи насчет футбола, и он оказал огромное влияние на мое решение".

"Я играл против него, когда выступал за "Аякс", а он возглавлял "Челси", поэтому он знает меня как игрока. Он думает, что я обладаю качествами, чтобы быть полезным команде. Я смогу многому научиться у него, потому что он играл примерно на той же позиции — позиции полузащитника, который забивает много голов".

"Он способен оказать мне большую помощь, поэтому я думаю, что оказался в хорошем месте. Я хочу стать лучше в "Эвертоне". Всегда есть вещи, которые можно улучшить, и я буду упорно трудиться каждый день ради этого", — цитирует Ван де Бека официальный веб-сайт "Эвертона".


Метки Ван де Бек, Лэмпард, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 732



Поиск: