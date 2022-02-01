Ван де Бек рассчитывает на помощь Лэмпарда

Полузащитник "Эвертона" Донни Ван де Бек признался, что возлагает большие надежды на нового главного тренера "ирисок" Фрэнка Лэмпарда.

Накануне Ван де Бек присоединился к "Эвертону" на остаток сезона на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", став первым новичком "ирисок" при Лэмпарде.



По словам Ван де Бека, Лэмпард сыграл ключевую роль в его решении перейти в "Эвертон". Донни хочет стать в мерсисайдском клубе тем же игроком, которым был сам Фрэнк, блистая за "Челси".



"У меня состоялась очень позитивная встреча с новым тренером. У нас одинаковые идеи насчет футбола, и он оказал огромное влияние на мое решение".



"Я играл против него, когда выступал за "Аякс", а он возглавлял "Челси", поэтому он знает меня как игрока. Он думает, что я обладаю качествами, чтобы быть полезным команде. Я смогу многому научиться у него, потому что он играл примерно на той же позиции — позиции полузащитника, который забивает много голов".



"Он способен оказать мне большую помощь, поэтому я думаю, что оказался в хорошем месте. Я хочу стать лучше в "Эвертоне". Всегда есть вещи, которые можно улучшить, и я буду упорно трудиться каждый день ради этого", — цитирует Ван де Бека официальный веб-сайт "Эвертона".