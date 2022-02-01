Полиция продолжает допрашивать Гринвуда
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд вторую ночь подряд провел за решеткой, а также лишился персонального спонсора.
Напомним, в минувшее воскресенье Гринвуд был арестован полицией Большого Манчестера по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки Гарриет Робсон.
Минувшая ночь стала второй подряд, которую Мейсон провел в полицейском участке. 20-летнего игрока сборной Англии продолжают допрашивать следователи, сообщает BBC.
"Юнайтед" отреагировал на эту скандальную историю, отстранив Гринвуда от тренировок и матчей команды, а также сняв с продажи всю атрибутику с именем Мейсона.
Кроме того, накануне о приостановке сотрудничества с Гринвудом объявила компания Nike. Учитывая непоправимый ущерб своей репутации, Мейсон едва ли может надеяться, что этот контракт будет возобновлен.
01.02.2022 07:00
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ТП заруинила парню спонсора и ближайшее будущее. она даже не жена ему и не мать его детей, а теперь из-за нее его е6ут все.
вот тебе и западные ценности, трансгендеры, геи, бабы с особым статусом. тупо всех уравнили, но при этом с мужика спрос выше всех.
сумасшедший мир.
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эта пи3да ему жизнь сломала, крутит его судьбой как хочет.
никому не пожелаешь такую "девушку".
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