Полиция продолжает допрашивать Гринвуда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд вторую ночь подряд провел за решеткой, а также лишился персонального спонсора.

Напомним, в минувшее воскресенье Гринвуд был арестован полицией Большого Манчестера по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки Гарриет Робсон.



Минувшая ночь стала второй подряд, которую Мейсон провел в полицейском участке. 20-летнего игрока сборной Англии продолжают допрашивать следователи, сообщает BBC.



"Юнайтед" отреагировал на эту скандальную историю, отстранив Гринвуда от тренировок и матчей команды, а также сняв с продажи всю атрибутику с именем Мейсона.



Кроме того, накануне о приостановке сотрудничества с Гринвудом объявила компания Nike. Учитывая непоправимый ущерб своей репутации, Мейсон едва ли может надеяться, что этот контракт будет возобновлен.



