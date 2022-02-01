Полиция продолжает допрашивать Гринвуда

Мейсон Гринвуд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд вторую ночь подряд провел за решеткой, а также лишился персонального спонсора.

Напомним, в минувшее воскресенье Гринвуд был арестован полицией Большого Манчестера по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки Гарриет Робсон.

Минувшая ночь стала второй подряд, которую Мейсон провел в полицейском участке. 20-летнего игрока сборной Англии продолжают допрашивать следователи, сообщает BBC.

"Юнайтед" отреагировал на эту скандальную историю, отстранив Гринвуда от тренировок и матчей команды, а также сняв с продажи всю атрибутику с именем Мейсона.

Кроме того, накануне о приостановке сотрудничества с Гринвудом объявила компания Nike. Учитывая непоправимый ущерб своей репутации, Мейсон едва ли может надеяться, что этот контракт будет возобновлен.

Гарриет Робсон


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. easports 01.02.2022 07:35 # easports
    ТП заруинила парню спонсора и ближайшее будущее. она даже не жена ему и не мать его детей, а теперь из-за нее его е6ут все.

    вот тебе и западные ценности, трансгендеры, геи, бабы с особым статусом. тупо всех уравнили, но при этом с мужика спрос выше всех.

    сумасшедший мир.

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  2. naby-keita 01.02.2022 07:34 # naby-keita
    эта пи3да ему жизнь сломала, крутит его судьбой как хочет.
    никому не пожелаешь такую "девушку".

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