"Ливерпуль" отправил Неко Уильямса в "Фулхэм"

Несмотря на сорвавшийся трансфер Фабио Карвалью, "Ливерпуль" и "Фулхэм" успели оформить одну сделку в зимнее трансферное окно, благодаря чему правый защитник "красных" Неко Уильямс проведет остаток сезона в аренде у "дачников".

Уильямс является продуктом академии "Ливерпуля", к настоящему моменту сыграв 33 матча за первую команду "красных".



В первой половине этого сезона Неко был сильно ограничен в практике, сыграв лишь семь минут в рамках Премьер-Лиги. Как раз набираться опыта 20-летний валлиец и отправляется к лидерам Чемпионшипа.



Изначально предполагалось, что Уильямс станет частью сделки по переходу Фабиу Карвалью из "Фулхэма" в "Ливерпуль", однако трансфер атакующего полузащитника не был оформлен вовремя.