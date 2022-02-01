"Ливерпуль" не успел купить Карвалью

Фабиу Карвалью Покупка "Ливерпулем" атакующего полузащитника "Фулхэма" Фабиу Карвалью сорвалась в последний момент.

Контракт Карвалью с "Фулхэмом" истекает в конце этого сезона. Зная об этом, "Ливерпуль" предложил "дачникам" денежную компенсацию и возможность сразу же арендовать Фабиу до конца сезона.

В конце концов два клуба договорились, сойдясь примерно на 8 миллионах фунтах, однако должным образом оформить трансфер 19-летнего игрока вовремя не успели.

В отличие от Премьер-Лиги, в Футбольной Лиге не предусмотрены гарантийные расписки, дающие клубам время на оформление сделок после наступления трансферного дедлайна, поэтому Карвалью останется игроком "Фулхэма" до июля, сообщает Sky Sports.


Метки Карвалью, Ливерпуль, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2022 02:25

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