"Ливерпуль" не успел купить Карвалью
Покупка "Ливерпулем" атакующего полузащитника "Фулхэма" Фабиу Карвалью сорвалась в последний момент.
Контракт Карвалью с "Фулхэмом" истекает в конце этого сезона. Зная об этом, "Ливерпуль" предложил "дачникам" денежную компенсацию и возможность сразу же арендовать Фабиу до конца сезона.
В конце концов два клуба договорились, сойдясь примерно на 8 миллионах фунтах, однако должным образом оформить трансфер 19-летнего игрока вовремя не успели.
В отличие от Премьер-Лиги, в Футбольной Лиге не предусмотрены гарантийные расписки, дающие клубам время на оформление сделок после наступления трансферного дедлайна, поэтому Карвалью останется игроком "Фулхэма" до июля, сообщает Sky Sports.
01.02.2022 02:25
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