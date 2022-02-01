"Ливерпуль" не успел купить Карвалью

Покупка "Ливерпулем" атакующего полузащитника "Фулхэма" Фабиу Карвалью сорвалась в последний момент.

Контракт Карвалью с "Фулхэмом" истекает в конце этого сезона. Зная об этом, "Ливерпуль" предложил "дачникам" денежную компенсацию и возможность сразу же арендовать Фабиу до конца сезона.



В конце концов два клуба договорились, сойдясь примерно на 8 миллионах фунтах, однако должным образом оформить трансфер 19-летнего игрока вовремя не успели.



В отличие от Премьер-Лиги, в Футбольной Лиге не предусмотрены гарантийные расписки, дающие клубам время на оформление сделок после наступления трансферного дедлайна, поэтому Карвалью останется игроком "Фулхэма" до июля, сообщает Sky Sports.