Кантуэлл арендован "Борнмутом"
Полузащитник "Норвича" Тодд Кантуэлл проведет остаток этого сезона в аренде в "Борнмуте".
Некогда Кантуэлл назывался одним из талантливейших молодых игроков в Англии, однако этот сезон абсолютно не складывается для Тодда, который не совершил ни одного результативного матча в восьми матчах Премьер-Лиги за "канареек".
Восстанавливать свою репутацию Кантуэлл отправляется в "Борнмут", который сейчас занимает третье место в Чемпионшипе. Ранее в своей карьере 23-летний полузащитник уже трижды повышался в классе.
Добавим, всего Кантуэлл сыграл 110 матчей за "Норвич" в течение четырех лет, забив 14 голов.
01.02.2022 02:00
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