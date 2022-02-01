Кантуэлл арендован "Борнмутом"

Полузащитник "Норвича" Тодд Кантуэлл проведет остаток этого сезона в аренде в "Борнмуте".

Некогда Кантуэлл назывался одним из талантливейших молодых игроков в Англии, однако этот сезон абсолютно не складывается для Тодда, который не совершил ни одного результативного матча в восьми матчах Премьер-Лиги за "канареек".



Восстанавливать свою репутацию Кантуэлл отправляется в "Борнмут", который сейчас занимает третье место в Чемпионшипе. Ранее в своей карьере 23-летний полузащитник уже трижды повышался в классе.



Добавим, всего Кантуэлл сыграл 110 матчей за "Норвич" в течение четырех лет, забив 14 голов.