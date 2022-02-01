Аарон Рэмси выбрал "Рейнджерс"

Отвергнув интерес ряда клубов Премьер-Лиги, полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси присоединился к шотландскому "Рейнджерс" на правах аренды.

Рэмси так и не заиграл в Турине после своего перехода из "Арсенала" в 2019 году, а в эпоху экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, превратился в неподъемную ношу для "Ювентуса" со своей зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.



Ранее в январе боссы "Ювентуса" дали четко понять Рэмси, что тот должен уйти в это окно. У Аарона были варианты в Премьер-Лиге, включая "Бернли", однако 31-летний валлиец решил провести остаток сезона в Глазго.



Ожидается, что "Ювентус" продолжит выплачивать большую часть зарплаты Рэмси, который может дебютировать за команду Джованни Ван Бронхорста в дерби против "Селтика" 2 февраля.